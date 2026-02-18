W marcu 2026 roku trzy grupy rodziców dostaną 800 plus wcześniej niż zwykle.

ZUS zmienia terminy wypłat z powodu weekendów i dni wolnych.

W 2026 roku konieczne jest złożenie nowego wniosku o 800 plus.

Opóźnienie we wniosku może oznaczać utratę świadczenia za dany miesiąc.

Czym jest świadczenie 800 plus i komu przysługuje?

Program Rodzina 800 plus to miesięczna pomoc finansowa państwa dla rodzin z dziećmi. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2024 roku kwota wzrosła z 500 zł do 800 zł miesięcznie na dziecko. Wypłacane środki są wolne od podatku dochodowego i nie podlegają zajęciu komorniczemu.

Kiedy ZUS wypłaca 800 plus? Standardowy harmonogram

W normalnych warunkach ZUS przelewa świadczenie 800 plus w ściśle określonych dniach miesiąca: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia. Każdy beneficjent ma przypisany konkretny termin wypłaty, który co do zasady nie ulega zmianie — chyba że wypada on w dzień wolny od pracy.

Nowe terminy wypłat 800 plus w marcu 2026. ZUS przyspiesza przelewy

W marcu 2026 roku układ dni wolnych powoduje, że trzy standardowe terminy wypłat przypadają w sobotę lub niedzielę. ZUS w takich sytuacjach realizuje przelewy wcześniej — w poprzedzający dzień roboczy. Zmodyfikowany harmonogram wypłat 800 plus w marcu 2026 wygląda następująco:

2 marca (poniedziałek)

4 marca (środa)

6 marca (piątek) — zamiast 7 marca (sobota)

9 marca (poniedziałek)

12 marca (czwartek)

13 marca (piątek) — zamiast 14 marca (sobota)

16 marca (poniedziałek)

18 marca (środa)

20 marca (piątek) — zamiast 22 marca (niedziela)

Oznacza to, że rodzice, którzy standardowo otrzymują 800 plus 7., 14. i 22. dnia miesiąca, w marcu 2026 dostaną pieniądze dzień lub dwa wcześniej.

Nowy wniosek o 800 plus w 2026 roku. Jak i kiedy go złożyć?

Rodzice muszą pamiętać, że w 2026 roku konieczne jest złożenie nowego wniosku o 800 plus na kolejny okres świadczeniowy, który startuje 1 czerwca 2026 roku. Wnioski można składać od 1 lutego 2026 roku wyłącznie drogą elektroniczną — przez platformę PUE ZUS, portal Emp@tia, bankowość internetową lub aplikację mobilną mZUS.

Terminy mają tu kluczowe znaczenie. Im wcześniej złożony wniosek, tym szybsza wypłata:

luty–kwiecień 2026 — pieniądze do 30 czerwca 2026 r.

maj 2026 — wypłata z wyrównaniem za czerwiec do 31 lipca 2026 r.

czerwiec 2026 — środki z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2026 r.

lipiec 2026 — wyrównanie od lipca, wypłata do 30 września 2026 r.

sierpień 2026 — świadczenie od sierpnia, przelew do 31 października 2026 r.

Spóźnienie z wnioskiem może skutkować utratą prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące.

Komu nie przysługuje świadczenie 800 plus?

Choć 800 plus jest świadczeniem powszechnym, przepisy przewidują sytuacje, w których wypłata nie przysługuje. ZUS odmówi świadczenia, gdy dziecko zawarło związek małżeński, przebywa w placówce zapewniającej całodobowe i nieodpłatne utrzymanie (np. w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich lub areszcie śledczym), pełnoletnie dziecko samo pobiera świadczenie wychowawcze na swoje dziecko, albo gdy na to samo dziecko wypłacane jest za granicą analogiczne świadczenie — z wyjątkiem krajów UE, EFTA i Wielkiej Brytanii.

Sonda Czy wiesz, w którym dniu miesiąca ZUS wypłaca Twoje świadczenie 800 plus? Tak, zawsze sprawdzam harmonogram wypłat Nie, pieniądze po prostu pojawiają się na koncie Dopiero teraz dowiedziałem/am się, że terminy mogą się zmieniać

800 plus zostanie odebrane?! Szokująca wizja jasnowidza Jackowskiego