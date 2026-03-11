Ponad 600 tysięcy sztuk jaj kurzych z Ukrainy nie trafi na polskie półki

Kapusta pekińska ważąca prawie 19 ton została zablokowana w Rzeszowie

We wszystkich trzech przypadkach inspektorzy wskazali na błędy w oznakowaniu

W 2025 r. Ukraina to lider zakazów IJHARS – więcej niż Chiny, Turcja i Egipt

Jaja z Ukrainy zatrzymane w Katowicach – ponad 600 tysięcy sztuk

10 marca oddział IJHARS w Katowicach wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu dwóch partii świeżych jaj kurzych importowanych z Ukrainy. Łączna waga towaru to 35 700 kg, czyli aż 604 800 sztuk jaj.

Powodem zatrzymania były błędy w oznakowaniu. Inspektorzy zakwestionowali m.in. informację o metodzie chowu kur. To istotna dana dla konsumentów – pozwala odróżnić jaja z chowu klatkowego od ściółkowego czy z wolnego wybiegu.

Kapusta pekińska z Ukrainy zablokowana w Rzeszowie

Dzień później, 11 marca, rzeszowski oddział IJHARS uniemożliwił wjazd na polski rynek kolejnej partii ukraińskiej żywności. Tym razem chodziło o kapustę pekińską o łącznej masie 18 560 kg.

Powód był identyczny jak w przypadku jaj – błędy w oznakowaniu. Inspektorzy nie dopuścili towaru do sprzedaży.

Nadzienie jagodowe z Krakowa – przypomnijmy pierwszą decyzję

Jeszcze wcześniej, 9 marca, krakowski oddział IJHARS zatrzymał prawie 5 ton nadzienia o smaku jagodowym z kawałkami owoców. Tu również problemem było oznakowanie – nieprawidłowo podano zagęszczacz, aromat, dodatki do żywności i substancję konserwującą.

We wszystkich trzech przypadkach decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego Ukraina wiedzie prym na liście zakazów IJHARS?

W 2025 roku IJHARS skontrolował ponad 81 tysięcy partii importowanej żywności i wydał 95 decyzji zakazujących obrotu 119 partiami produktów z krajów trzecich. Ukraina zajęła pierwsze miejsce z 21 wstrzymanymi partiami. Za nią uplasowały się Chiny (17 partii), Turcja i Egipt (po 10 partii) oraz Wielka Brytania (9 partii).

Najczęstsze przyczyny zakazów to:

błędne znakowanie,

niespełnianie wymogów dla produktów ekologicznych,

obecność szkodników oraz objawy zepsucia i pleśni.

Jak widać po marcowych przypadkach – problem oznakowania wciąż dominuje. IJHARS regularnie informuje o kolejnych zatrzymaniach na swoim profilu na Facebooku.

Które kraje mają najwięcej zakazów w Polsce?

Lista państw, których produkty najczęściej nie przechodzą polskiej kontroli jakości, jest konkretna. W 2025 roku pierwsze miejsce zajęła Ukraina z 21 wstrzymanymi partiami. Kolejne pozycje zajęły Chiny (17 partii), Turcja i Egipt (po 10 partii) oraz Wielka Brytania (9 partii).

Źródło: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych