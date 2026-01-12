Tania żywność z Ameryki Południowej w sklepach. Co nowa umowa oznacza dla polskiego rolnika?

Dziennikarze "Super Biznesu"
2026-01-12 12:12

Sprawiedliwa zapłata za ciężką pracę to cel każdego rolnika, jednak nowa umowa handlowa może całkowicie zmienić zasady gry na rynku. Na polskie stoły i do sklepów ma trafić ogromna ilość znacznie tańszej żywności z Ameryki Południowej. Okazuje się, że najbardziej zagrożone są trzy kluczowe gałęzie twojej produkcji, a unijne zabezpieczenia mogą okazać się niewystarczające w starciu z konkurencją, której koszty są kilkukrotnie niższe.

Kobieta siedząca na podłodze otoczona rozsypanymi produktami spożywczymi: pieczywem, warzywami (seler naciowy, kapusta, marchew, brokuły, kalafior) i owocami (pomarańcze, cytryny, banany, limonki, granat) oraz jajkami i kartonem mleka, symbolizującymi wyzwania rynkowe i rolnicze poruszane na Super Biznes.

i

Autor: Pexels Kobieta siedząca na podłodze otoczona rozsypanymi produktami spożywczymi: pieczywem, warzywami (seler naciowy, kapusta, marchew, brokuły, kalafior) i owocami (pomarańcze, cytryny, banany, limonki, granat) oraz jajkami i kartonem mleka, symbolizującymi wyzwania rynkowe i rolnicze poruszane na Super Biznes.
  • Analiza nowej umowy z Mercosur ujawnia, że produkcja drobiu, wołowiny i cukru jest najbardziej zagrożona importem z Ameryki Południowej
  • Koszty produkcji kilograma wołowiny w Brazylii są ponad trzykrotnie niższe niż w Polsce, co tworzy nierówną konkurencję cenową
  • Eksperci wskazują, jak bezcłowe kontyngenty na drób i cukier mogą wpłynąć na stabilność unijnego rynku rolnego
  • Komisja Europejska uruchamia pakiet finansowy o wartości 45 miliardów euro jako kluczowe zabezpieczenie dla rolników w UE

Umowa z Mercosur podpisana. Jakie limity importu obejmą drób, wołowinę i cukier?

Umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur została zatwierdzona 9 stycznia 2026 roku, wprowadzając nowe zasady importu dla kluczowych produktów rolnych. Jak donosi RMF24, pomimo sprzeciwu ze strony Polski, Francji czy Irlandii, porozumienie weszło w życie. Szczególne obawy budzi wprowadzenie bezcłowego kontyngentu na 180 tysięcy ton drobiu. Dla polskiego sektora, który jest liderem w tej branży w Unii, to poważne wyzwanie. Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z 2024 roku, polska produkcja przekroczyła 3,2 miliona ton. Nowy kontyngent stanowi 1,3% całej unijnej produkcji, co może wpłynąć na stabilność rynku, zwłaszcza że w 2025 roku, jak podawał Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, branża zmagała się ze skutkami grypy ptaków, która doprowadziła do likwidacji 4,4 miliona sztuk drobiu.

Nowe regulacje handlowe dotkną również producentów wołowiny oraz cukru. W przypadku wołowiny umowa otwiera unijny rynek na import 99 tysięcy ton rocznie, z obniżoną stawką celną 7,5%. Ilość ta odpowiada 1,5% unijnej produkcji. Sytuacja ta jest szczególnie istotna dla Polski, ponieważ jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), nasz kraj eksportuje aż 83% swojej wołowiny, głównie do innych państw UE. Z kolei dla sektora cukrowniczego porozumienie oznacza możliwość sprowadzenia 190 tysięcy ton surowego cukru do rafinacji bez cła. Biorąc pod uwagę, że Związek Producentów Cukru w Polsce informował o rekordowej produkcji 2,5 miliona ton w kampanii 2024/2025, co plasuje nas na trzecim miejscu w UE, napływ tańszego surowca z Ameryki Południowej może negatywnie odbić się na rentowności uprawy buraka cukrowego w kraju.

Drastyczne różnice w kosztach produkcji. Jakie zabezpieczenia dla rolników ma UE?

Największym zagrożeniem dla polskich rolników wydaje się nierówna konkurencja cenowa, która jest najbardziej widoczna w produkcji wołowiny. Dane przytoczone na początku tego roku przez portal Agroprofil pokazują, że koszt wyprodukowania kilograma wołowiny w Brazylii to około 4,25 zł, podczas gdy w Polsce cena skupu bydła w wadze żywej sięga 13,45 zł za kilogram. Tak duża różnica w kosztach produkcji daje ogromną przewagę producentom z Ameryki Południowej. Jak informował Top Agrar, w 2025 roku Brazylia zwiększyła eksport wołowiny o 16%, osiągając przychody na poziomie 12,4 miliarda dolarów. Dodatkowym minusem jest fakt, że umowa w niewielkim stopniu chroni polskie produkty regionalne. Jak donosił Business Insider, ochroną przed podrabianiem objęto zaledwie dwa z nich: Polską Wódkę i Żubrówkę.

W odpowiedzi na te wyzwania Komisja Europejska przygotowała pewne mechanizmy, które mają chronić unijny rynek rolny. Kluczowym rozwiązaniem jest klauzula ochronna, która pozwoli na szybszą reakcję w przypadku gwałtownego wzrostu importu. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, próg jej uruchomienia obniżono z planowanych 8% do 5% spadku cen produktów wrażliwych. Ponadto Komisja Europejska zaproponowała pakiet finansowy o wartości 45 miliardów euro na wsparcie rolnictwa oraz zobowiązała się do monitorowania sytuacji na rynku co sześć miesięcy. Wyniki tych analiz będą przedstawiane Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Unia rozważa także inne działania, jak tymczasowe zawieszenie ceł na nawozy, co mogłoby częściowo zrekompensować rolnikom rosnące koszty produkcji i wzmocnić ich pozycję konkurencyjną.

Umowa z MERCOSUR szansa czy zagrożenie dla Polski? | Ziętek-Wielomska vs. Wojdyga | SUPER RING
QUIZ PRL: Wódka walutą, bimbrownictwo oporem. Fenomen kultury picia w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Pytanie z gatunku trudnych. Jaki procent budżetu państwa stanowiły wpływy ze sprzedaży alkoholu w 1980 roku?
QUIZ PRL: Wódka walutą, bimbrownictwo oporem. Fenomen kultury picia w PRL-u

Polecany artykuł:

Europa czeka na polską żywność BIO. Jak małe gospodarstwo może zacząć eksportow…
Super Biznes SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki