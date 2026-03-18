Analiza ekspertów z MODR ujawnia, jak niskie koszty utrzymania przepiórek łączą się z nieśnością na poziomie nawet 290 jaj rocznie

Utrzymanie stałej temperatury powyżej 15°C to absolutny klucz do opłacalności hodowli przepiórek i zachowania wysokiej nieśności

Badacze wskazują, jak nowe przepisy obowiązujące od marca 2026 roku mogą rozwiązać problem braku ubojni i otworzyć rynek zbytu

Jaja przepiórcze posiadają bogatszy skład niż kurze, zawierając więcej cennych aminokwasów, żelaza oraz witamin z grupy A i B

Czy na jednym metrze kwadratowym faktycznie można z sukcesem hodować aż 40 przepiórek?

Ile można zarobić na przepiórkach? Analiza kosztów i potencjalnych zysków

Hodowla przepiórek może być interesującym pomysłem na dywersyfikację dochodów w gospodarstwie, głównie ze względu na krótki cykl produkcyjny i szybki zwrot z inwestycji. Jak informują eksperci z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR) oraz dziennikarze portalu agronews.com.pl, ptaki te są gotowe do rozrodu już po 6-8 tygodniach od wyklucia, a sam wylęg trwa zaledwie 17-18 dni. Co więcej, dobre linie nieśne przepiórki japońskiej potrafią znieść nawet 290 jaj rocznie, co jest wynikiem porównywalnym z najlepszymi kurami nioskami. Kluczowym argumentem przemawiającym za tym kierunkiem produkcji są niskie koszty utrzymania. Przepiórki zużywają znacznie mniej paszy niż kury, bo zaledwie około 28% ich rocznego zapotrzebowania. Przykładowo, stado liczące 100 przepiórek zje rocznie około 150 kg paszy, podczas gdy taka sama liczba perliczek potrzebowałaby aż półtorej tony. Jak podaje serwis agrofakt.pl, opłacalność wspierają też stabilne ceny, gdzie hurtowa cena jaja przepiórczego u hodowcy oscyluje w granicach 21-22 groszy za sztukę. Warto również pamiętać, że największy popyt na jaja przepiórcze przypada na jesień oraz okresy przedświąteczne, zwłaszcza przed Wielkanocą.

Jakie warunki dla przepiórek? Temperatura, klatki i zasady inkubacji

Jedną z największych zalet chowu przepiórek jest niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla mniejszych gospodarstw. Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR), klatki dla tych ptaków mają zaledwie 20-25 cm wysokości, a na jednym metrze kwadratowym można z powodzeniem utrzymywać nawet 40 sztuk. Kluczem do sukcesu jest jednak zapewnienie stałej, odpowiedniej temperatury. Dorosłe ptaki czują się najlepiej w przedziale od 18 do 24°C. Jak ostrzegają specjaliści z serwisu agronews.com.pl, spadek temperatury poniżej 15°C gwałtownie hamuje nieśność i może sprawić, że cała produkcja stanie się nieopłacalna. Inaczej wygląda sytuacja z perliczkami, które wymagają wysokich, szczelnych wolier o wysokości co najmniej dwóch metrów i bywają dość hałaśliwe, ale za to odwdzięczają się dużą odpornością na choroby i zmienne warunki pogodowe. Niezależnie od wybranego gatunku, niezwykle ważnym etapem jest inkubacja. Jak podają twórcy kanału Wiejska zagroda TV, jaja do wylęgu najlepiej przechowywać w ciemnym miejscu, w temperaturze 14-16°C, ale nie dłużej niż siedem dni. Podczas samego wylęgu kluczowe jest utrzymanie wilgotności na poziomie 55-60%, a w ostatnich dniach warto ją podnieść do 70%, ponieważ to właśnie błędy na tym etapie najczęściej prowadzą do strat w lęgach.

Rynek na jaja przepiórcze i mięso z perliczki. Co hamuje rozwój hodowli?

Coraz większa świadomość konsumentów i rosnące zainteresowanie zdrową żywnością tworzą solidne podstawy rynkowe dla produktów z alternatywnych hodowli drobiu. Jak podkreśla Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jaja przepiórcze mają bogatszy skład niż kurze, zawierając więcej cennych aminokwasów, żelaza, fosforu, miedzi, cynku oraz witamin A i B. Z kolei mięso perliczki to produkt z wyższej półki, ceniony za swój delikatny, szlachetny smak przypominający dziczyznę. Według danych portalu zywienie.medonet.pl, jest ono także wyjątkowo chude, ponieważ zawiera o ponad połowę mniej tłuszczu niż kurczak, co czyni je doskonałym wyborem dla osób dbających o linię. Niestety, rozwój tego segmentu rynku w Polsce napotyka na poważną przeszkodę, o której wspomina serwis agrofakt.pl. Jest nią brak profesjonalnych ubojni wyspecjalizowanych w uboju przepiórek i perliczek, co w praktyce ogranicza hodowców do sprzedaży żywych ptaków i jaj. Szansą na zmianę tej sytuacji mogą być jednak nowe przepisy. Wchodzące w życie w marcu tego roku regulacje dają małym gospodarstwom dodatkowy rok przejściowy w ramach definicji „aktywnego rolnika” oraz obniżają wymagany wskaźnik obsady zwierząt. Te ułatwienia, w połączeniu z ogólnym spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej, otwierają nowe, obiecujące perspektywy dla niszowych producentów drobiu w Polsce.

Kury w niebezpieczeństwie! Ktoś kradnie i morduje drób

21