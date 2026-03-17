Uprawa grochu z lnem to nisza z potencjałem. Jak zdobyć rynek z niewielką konkurencją?

Dziennikarze "Super Biznesu"
2026-03-17 14:42

Każdy rolnik szuka sposobów, by zwiększyć zyski ze swojego pola i jednocześnie obniżyć stale rosnące koszty. Inwestycja w drogie nawozy i środki ochrony wydaje się koniecznością, jednak klucz do większej opłacalności może kryć się w samej strategii siewu. Okazuje się, że sprytne połączenie grochu z inną, często niedocenianą rośliną, nie tylko dostarcza darmowego azotu i ogranicza chwasty, ale otwiera też drogę do zdobycia perspektywicznego rynku z niewielką konkurencją.

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Uprawa grochu w mieszance dostarcza glebie nawet 150 kg darmowego azotu na hektar, znacząco obniżając koszty nawożenia
  • Badania naukowe potwierdzają, że siew współrzędny grochu ze zbożami może zredukować zachwaszczenie o ponad 60%
  • Analitycy rynkowi wskazują, że uprawa lnu z grochem to szansa na wejście w niszowy rynek o ogromnym potencjale wzrostu
  • Połączenie dopłat do grochu w 2026 roku z niskimi kosztami używanych maszyn do lnu czyni tę uprawę zaskakująco dostępną

Uprawa grochu w mieszance ze zbożami. Więcej azotu, mniej chwastów i niższe koszty

Siew współrzędny, czyli popularny na świecie intercropping, to przemyślana strategia uprawy, która pozwala znacznie zwiększyć wydajność z każdego hektara. Jak wynika z analizy opublikowanej przez Smart Farming Inside oraz badań przeprowadzonych przez naukowców z CREAF, UdL i ETH Zurich, odpowiednie połączenie gatunków może podnieść plony nawet o 60% w porównaniu z tradycyjną monokulturą. Sekret tkwi w lepszym wykorzystaniu zasobów. Rośliny o różnej budowie korzeni i pokroju efektywniej pobierają składniki odżywcze z różnych warstw gleby i nie konkurują tak zaciekle o światło. Kluczową rolę w takich mieszankach odgrywa groch, który dzięki symbiozie z pożytecznymi bakteriami Rhizobium potrafi związać od 50 do 150 kg azotu z powietrza na hektar w ciągu roku. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB), pozwala to ograniczyć nawożenie azotowe pod kolejną uprawę o 60-80 kg/ha, co daje oszczędność rzędu 200-300 zł na hektarze. Jak podaje Top Agrar Polska, powołując się na kalkulacje jednego z rolników, uprawa grochu w technologii bezorkowej, po uwzględnieniu dopłat, może przynieść dochód przekraczający 2000 zł z hektara.

Korzyści z łączenia grochu ze zbożami wykraczają jednak daleko poza finanse i obejmują także ważne aspekty agrotechniczne. Przede wszystkim takie mieszanki w naturalny sposób ograniczają presję ze strony agrofagów. Badania, których wyniki opublikowano na łamach czasopisma „Field Crops Research”, dowodzą, że uprawy współrzędne skutecznie tłumią rozwój chwastów, redukując ich nasilenie o 43% do 64%. Dzieje się tak za sprawą większej konkurencji o zasoby i zjawiska allelopatii. Ponadto, wprowadzenie grochu do płodozmianu zdominowanego przez zboża pomaga przerwać cykl rozwojowy chorób grzybowych, w tym groźnych chorób podstawy źdźbła. Analizy ekspertów z IUNG-PIB oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pokazują, że dzięki temu plony pszenicy uprawianej po grochu mogą wzrosnąć o 22% do nawet 44%. Co równie ważne, bobowate w mieszankach poprawiają strukturę gleby, wzbogacając ją o 4 do 8 ton suchej masy organicznej na hektar, co w dłuższej perspektywie procentuje lepszą zdolnością do zatrzymywania wody.

Uprawa lnu z grochem. Jakie dopłaty można uzyskać i ile kosztują maszyny?

Ciekawym i wciąż niedocenianym partnerem dla grochu może być len włóknisty, który ma niewielkie wymagania glebowe i dobrze znosi okresowe niedobory wody. Potencjał tej rośliny jest ogromny, co potwierdza raport firmy Grand View Research. Przewiduje ona, że wartość globalnego rynku włókien lnianych wzrośnie z 631,4 miliona dolarów w 2024 roku do ponad 1,36 miliarda dolarów w roku 2033. Ten dynamiczny wzrost napędza rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i naturalne materiały w różnych gałęziach przemysłu. Mimo to w Polsce produkcja lnu pozostaje niszowa. Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) za 2024 rok wskazują, że uprawą zajmowało się zaledwie 669 producentów na łącznej powierzchni niecałych 2600 hektarów. Jak podaje Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, główną barierą rozwojową jest ograniczona liczba firm zajmujących się wstępnym przetwarzaniem surowca, których w całym kraju działa zaledwie osiem. Sytuacja ta stwarza jednak dużą, niezagospodarowaną przestrzeń rynkową z niewielką konkurencją wewnętrzną.

Warto również wiedzieć, że rozpoczęcie uprawy lnu w parze z grochem jest wspierane finansowo, a koszty początkowe nie muszą być wysokie. W ramach kampanii dopłat na 2026 rok, która właśnie ruszyła 15 marca, rolnicy mogą skorzystać z ekoschematu „Rośliny bobowate”, gdzie wsparcie do uprawy grochu wynosi około 700 zł na hektar. Jak informuje Top Agrar Polska, barierą nie jest też konieczność inwestycji w drogi sprzęt. Używane maszyny niezbędne do zbioru lnu, takie jak wyrywaczka, odziarniarka czy prasa, można znaleźć na rynku wtórnym w relatywnie niskich cenach, odpowiednio za około 2, 10 i 10 tysięcy złotych. Takie połączenie dostępnych dopłat, niskiego progu wejścia oraz rosnącego popytu rynkowego sprawia, że uprawa współrzędna grochu i lnu staje się niezwykle atrakcyjną strategią, która może zdywersyfikować dochody i wzmocnić stabilność finansową polskich gospodarstw.

Polecany artykuł:

 Zmiana kluczowego terminu dla Polaków. Duże dopłaty nie przepadną
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
