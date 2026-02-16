Najważniejsze informacje:

Złożenie wniosku między 1 lutego a 30 kwietnia gwarantuje wypłatę 800 plus bez opóźnień od czerwca 2026

Rodzice, którzy złożą dokumenty w maju lub czerwcu, otrzymają wyrównanie za wcześniejsze miesiące

Po 30 czerwca świadczenie będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania

Od 2027 roku ma zacząć obowiązywać automatyczne przedłużanie prawa do 800 plus

Nowy okres świadczeniowy 800 plus – kiedy złożyć wniosek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął 1 lutego 2026 roku przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze na okres od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027 roku, zwane potocznie "800 plus". Rodzice mają czas do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat 800 plus.

Świadczenie w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje każdej rodzinie na dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody. Kluczowe znaczenie ma termin złożenia dokumentów w ZUS.

Wyrównanie 800 plus – kto je otrzyma?

ZUS wypłaci wyrównanie za minione miesiące, jeśli wniosek wpłynie po terminie podstawowym, ale w określonym czasie. Oto szczegółowe zasady:

Wniosek złożony od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 – wypłata nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2026, bez żadnych opóźnień ani wyrównań.

– wypłata nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2026, bez żadnych opóźnień ani wyrównań. Wniosek złożony w maju 2026 – świadczenie zostanie przekazane do 31 lipca wraz z wyrównaniem za czerwiec.

– świadczenie zostanie przekazane do 31 lipca wraz z wyrównaniem za czerwiec. Wniosek złożony w czerwcu 2026 – pieniądze wpłyną do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec.

– pieniądze wpłyną do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec. Wniosek złożony w lipcu 2026 – rodzic otrzyma środki do 30 września z wyrównaniem wyłącznie od lipca.

– rodzic otrzyma środki do 30 września z wyrównaniem wyłącznie od lipca. Wniosek złożony w sierpniu 2026 – prawo do 800 plus przysługuje dopiero od sierpnia, wypłata nastąpi do 31 października.

Co grozi za złożenie wniosku po terminie?

Rodzice mogą złożyć dokumenty również po 30 czerwca, jednak konsekwencje są poważne. ZUS przyzna świadczenie wychowawcze dopiero od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Oznacza to realną stratę nawet kilku tysięcy złotych.

Wyjątek stanowią rodziny z nowo narodzonymi dziećmi. Mają one trzy miesiące od dnia narodzin na złożenie wniosku. Zachowanie tego terminu gwarantuje wypłatę 800 plus z wyrównaniem od miesiąca urodzenia dziecka.

Rewolucja od 2027 roku – koniec corocznych wniosków

13 stycznia 2026 roku w planach legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowelizacja przewiduje automatyczne przedłużanie prawa do 800 plus bez konieczności składania corocznych wniosków.

Zmiany mają wejść w życie od okresu świadczeniowego 2027/2028, czyli od 1 czerwca 2027 roku. Rodzice będą musieli aktualizować dane tylko w przypadku zmian w sytuacji rodzinnej, takich jak narodziny kolejnego dziecka czy powrót z zagranicy.

Jak złożyć wniosek o 800 plus elektronicznie?

ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie w formie elektronicznej. Papierowa forma została całkowicie wycofana. Dokumenty można złożyć przez:

Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Portal Emp@tia

Bankowość internetową

Aplikację mobilną mZUS

Proces składania wniosku jest prosty: należy zalogować się do wybranego systemu, wypełnić formularz z danymi rodzica i dziecka, sprawdzić poprawność informacji oraz przesłać dokumenty elektronicznie. System wygeneruje potwierdzenie wysłania wniosku.

Gdzie sprawdzić status wniosku o 800 plus?

Informacje o przyznaniu świadczenia ZUS przekazuje tylko drogą elektroniczną. Decyzję można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce „Rodzina 800+", w aplikacji mZUS lub poprzez e-mail i SMS, jeśli wyraziliście zgodę na taką formę powiadomień.

Kto nie otrzyma 800 plus w 2026 roku?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, gdy dziecko zawrze związek małżeński, zostanie umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy) lub gdy pełnoletnie dziecko samo pobiera 800 plus na swoje dziecko. Wykluczeniem jest też pobieranie podobnego świadczenia za granicą, z wyjątkiem krajów UE, EFTA i Wielkiej Brytanii.

Nie czekaj do ostatniej chwili. Im wcześniej złożysz wniosek o 800 plus, tym szybciej pieniądze trafią na Twoje konto.

800 plus zostanie odebrane?! Szokująca wizja jasnowidza Jackowskiego