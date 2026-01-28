Od 31 stycznia 2026 r. automatyczne wypłaty 800 plus dla Ukraińców ze statusem UKR kończą się; dalsze pobieranie wymaga nowego wniosku i spełnienia zmienionych kryteriów.

Kluczowym warunkiem uzyskania 800 plus będzie aktywność zawodowa opiekuna w Polsce, weryfikowana przez ZUS na podstawie odprowadzanych składek.

Wprowadzono minimalne progi składek emerytalno-rentowych (50% lub 30% minimalnego wynagrodzenia), których niespełnienie skutkuje odmową wypłaty.

Dziecko musi realizować obowiązek szkolny/przedszkolny w Polsce, a ZUS będzie co miesiąc kontrolować spełnianie warunków, co może skutkować natychmiastowym wstrzymaniem świadczenia.

Koniec bezwarunkowego 800 plus dla Ukraińców

Od 31 stycznia 2026 roku osoby z Ukrainy posiadające status UKR stracą prawo do automatycznych wypłat świadczenia wychowawczego. Dotychczasowe decyzje wygasną, a dalsze pobieranie pieniędzy będzie możliwe wyłącznie po złożeniu nowego wniosku na zmienionych zasadach. Zmiany obejmą około 150 tysięcy osób - pisze serwis polskieradio24.pl.

Praca w Polsce jako warunek 800 plus

Kluczowym kryterium przyznania 800 plus staje się aktywność zawodowa opiekuna dziecka. ZUS samodzielnie zweryfikuje dane w systemach ubezpieczeniowych, sprawdzając, czy wnioskodawca odprowadza składki. Praca musi być rzeczywista i widoczna w systemie – fikcyjne etaty nie pozwolą już na uzyskanie świadczenia.

Za aktywność uznawane są m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, działalność gospodarcza, a także zasiłek dla bezrobotnych, staże, szkolenia oraz stypendia doktoranckie i sportowe.

Progi składkowe i koniec fikcyjnych etatów

Nowe przepisy wprowadzają minimalne progi podstawy składek emerytalno-rentowych. Dla części wnioskodawców wynoszą one 50% minimalnego wynagrodzenia, a dla pozostałych 30% najniższej krajowej. Jeśli składka będzie zbyt niska, system ZUS automatycznie odmówi wypłaty. Z wymogu zwolniono m.in. rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz opiekunów dzieci z polskim obywatelstwem.

Szkoła w Polsce i comiesięczne kontrole ZUS

Warunkiem wypłaty pozostaje również realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego w Polsce oraz faktyczne zamieszkiwanie rodziny na terenie RP. Jak zapowiada Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin w ZUS, spełnianie warunków będzie sprawdzane co miesiąc, a każda nieprawidłowość może skutkować natychmiastowym wstrzymaniem świadczenia.

Zmiany także dla innych cudzoziemców

Zaostrzenie zasad wobec obywateli Ukrainy to dopiero początek. Od 1 czerwca 2026 roku podobne wymogi dotyczące aktywności zawodowej obejmą także cudzoziemców spoza UE i EFTA. Nowe regulacje nie będą dotyczyć obywateli polskich ani mieszkańców państw Unii Europejskiej.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025