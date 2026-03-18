Od 1 września 2026 roku w szkołach podstawowych zostanie wprowadzony zakaz używania telefonów komórkowych, obejmujący zarówno lekcje, jak i przerwy.

Szkoły będą miały swobodę w organizacji przechowywania telefonów (np. szafki, depozyty), a wyjątki będą możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach (np. dydaktycznych, zdrowotnych).

Decyzja MEN wynika z alarmujących danych, wskazujących m.in. na to, że 71% nastolatków uważa się za uzależnionych od telefonów.

Nowe przepisy mają ujednolicić zasady i wesprzeć nauczycieli w egzekwowaniu ograniczeń, wzmacniając tzw. higienę cyfrową.

Zakaz telefonów w szkołach podstawowych 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje przepisy, które zmienią codzienne funkcjonowanie szkół. Jak poinformowała minister Barbara Nowacka, nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 września 2026 roku.

- "W ministerstwie właśnie kończymy prace nad dużą zmianą legislacyjną, bardzo istotną dla szkół, która spowoduje, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych. Jest to decyzja przyspieszona w tej chwili, decyzja przyspieszona też po mojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem" – powiedziała minister.Zakaz obejmie zarówno lekcje, jak i przerwy, choć uczniowie nadal będą mogli przynosić telefony do szkoły.

Zasady i wyjątki – jak będzie działał zakaz

Szczegóły organizacyjne pozostaną w gestii szkół. Możliwe będą różne formy przechowywania urządzeń – od szafek po depozyty w klasach.

Natomiast telefony nie mogą być używane na lekcjach i również w czasie przerw. Tak, mogą być wnoszone. Mogą być też wyjątki, np. przyczyny zdrowotne; rodzice chcą być w kontakcie z dziećmi, ale czy to będzie szafka przed każdą salą lekcyjną, czy to będą „bezpieczne woreczki”, które też wprowadzają szkoły, czy to będzie jeden koszyk u nauczyciela wystawiony na stole, to są decyzje szkoły - wyjaśniła.Wyjątki będą możliwe m.in. w celach edukacyjnych lub zdrowotnych.

Uzależnienie dzieci od telefonów – alarmujące dane

Decyzja MEN opiera się na wynikach „Diagnozy Młodzieży 2026”. Wynika z niej, że:

71 proc. młodych osób uważa się za uzależnione od telefonów,60 proc. odczuwa chroniczne zmęczenie,73 proc. dzieci w wieku 12–14 lat wie, gdzie znaleźć pornografię w sieci,44 proc. nie potrafi odróżnić prawdy od fałszu w internecie.

Nowe przepisy wsparciem dla nauczycieli

Resort podkreśla, że ogólnokrajowe regulacje ułatwią egzekwowanie zasad. Już dziś ponad 50 proc. szkół stosuje ograniczenia. Nowe przepisy mają je ujednolicić i wzmocnić działania związane z higieną cyfrową. Higiena cyfrowa wchodzi do szkół razem ze zmianami w podstawach programowych.

PTNW - Miłosz Bembinow