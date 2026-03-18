Klamka zapadła. Już wkrótce będą obowiązywały nowe stawki odszkodowań za choroby zawodowe i wypadki przy pracy. Podwyżki wyniosą około 9 proc. od obecnie obowiązujących kwot. Zmiany te będą bardzo istotne z punktu widzenia pracowników. Najważniejsza z nich będzie dotyczyła odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Będą wyższe świadczenia

Dotychczas osoby poszkodowane otrzymywały 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku. Od 1 kwietnia stawka wzrośnie do 1781 zł. Tyle samo otrzymają pracownicy w przypadku zwiększenia uszczerbku o co najmniej 10 pkt. proc.

Na większe świadczenia będą mogły liczyć osoby, u których stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku kwota wzrośnie o 2526 zł i wyniesie 31 162 zł.

Nadchodzące zmiany są szeroko komentowane w sieci. Internauci zwrócili uwagę na dość nietypową datę – przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia. Sprawdziliśmy to. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej opublikowano w Monitorze Polskim. Nowe stawki będą obowiązywały do 31 marca 2027 roku.

Kilkadziesiąt tysięcy przypadków roku

Upadki z wysokości, potknięcia, poślizgnięcia, czy zderzenia z nieruchomymi przedmiotami to najczęstsze przyczyny wypadków w pracy. W ciągu sześciu miesięcy 2025 roku w całym kraju odnotowano ponad 30 tys. takich przypadków. Innym bardzo istotnym zjawiskiem na rynku pracy są choroby zawodowe. Rocznie takie problemy zgłasza blisko 3 tys. osób. Dominują choroby zakaźne, pasożytnicze, pylice płuc oraz przewlekłe choroby narządu głosu.

Wykaz stawek odszkodowań

Tyle będą wynosiły kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem w Monitorze Polskim:

1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

31 162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

31 162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

160 264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

80 132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

160 264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

160 264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

31 162 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

80 132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

PTNW Wasyl Bodnar