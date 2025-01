Pieniądze z ZUS

ZUS wypłaca odpowiednie świadczenie dla osób, które straciły obydwojga rodziców. To dodatek dla sieroty zupełnej, który to ZUS wypłaca na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie takie z ZUS należy się osobom, które straciły obydwoje rodziców i została im po nich przyznana renta rodzinna. Wyjątkiem jest jedynie przypadek, gdy dziecko od małego wychowywane było przez matkę, a ojciec od narodzin pozostaje nieznany. Ważne jest to, że ZUS wysyła świadczenie bez względu na kryterium wiekowe. Ale uwaga! Gdy wygasa prawo do renty rodzinnej, dana osoba traci również prawo do dodatku dla sieroty zupełnej. Pieniądze w większości przypadków można dostawać do 25. roku życia. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że renta rodzinna bez względu na wiek przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Dodatek dla sierot z ZUS

A ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS? Od 1 marca 2024 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 620,36 zł. Ale od 1 marca 2025 roku kwota ta wzrośnie. dodatek dla sieroty zupełnej podlega corocznej waloryzacji tak jak emerytury i renty. Choć oficjalnie jeszcze nie wiadomo, jaki będzie wskaźnik waloryzacji świadczeń z ZUS, ale można już oszacować, o ile mogą wzrosnąć w marcu 2025 świadczenia z ZUS. Biorąc pod uwagę ważne parametry służące do wyliczenia wskaźnika waloryzacji, można oszacować wzrost świadczeń z ZSU na poziomie 5,82 proc. Oznacza to, że od 1 marca dodatek dla sieroty zupełnej wzrósłby o 36,10 zł do kwoty 656,46 zł. Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS.