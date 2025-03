64 tys. zł wyrównania dla emerytów i stały dodatek emerytury. Kto dostanie pieniądze?

Wyrównania i wyższe emerytury dla tych seniorów. Zostali poszkodowani przez wadliwe przepisy

W czerwcu 2024 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że e art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach z FUS jest niezgodny z Konstytucją w przypadku osób przechodzących na emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku. Do tego terminu była możliwość przechodzenia na emeryturę nawet jeśli nie ukończyło się wieku emerytalnego.

Osoby, które skorzystały z tej możliwości do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a po jego osiągnięciu miały wnioskować do ZUS o "normalną" emeryturę. Wtedy też ZUS potrącał im ze zgromadzonego kapitału kwoty pobrane na wcześniejszej emeryturze, co skutkowało niższą emeryturą. Emeryci w momencie podejmowania decyzji o wcześniejszym przejściu na emeryturę nie byli poinformowani o skutkach tej decyzji, co TK wskazał na niezgodne z prawem.

Problem dotyczy kobiet urodzonych w latach 1949-1959 (z wyjątkiem roku 1953), oraz mężczyzn urodzonych 1949-1952 i 1954. Według szacunków ZUS może chodzić o 200 tys. osób.

Ile mogą dostać poszkodowani emeryci?

Osoby, które zostały poszkodowane przez przepisy mogą liczyć nawet na 64 tys. zł wyrównania za zaniżone świadczenia, a także podwyżkę swojego dotychczasowego świadczenia o kwotę 1,2-1,5 tys. zł.

Kiedy jednak emeryci doczekają się wypłat? Rząd nie publikuje wyroku bo uznaje Trybunał Konstytucyjny za nielegalny. W związku z tym rząd zamierza wprowadzić zmiany w ustawie, które pozwolą emerytom ubiegać się o zwrot należnych im pieniędzy.

Jak podał RMF FM, projekt ma 3 marca być przedmiotem prac programowych rządu, a jeśli zostanie zaakceptowany, to rusza prace nad nowelizacją.

Czy można odzyskać pieniądze zanim rząd przygotuje ustawę?

Czy można pieniądze odzyskać wcześniej? Wielu emerytów składa skargi do ZUS, które zakład odrzuca, gdyż dopóki wyrok TK nie zostanie opublikowany, to nie ma takiego przepisu. Emeryci odwołują się jednak do sądu.

Jak przekazał portalowi Infor mecenas Konrad Giedrojć z pierwszych wyroków wynika, że sady okręgowe uwzględniają odwołania. Przykładowo Sąd Okręgowy w Kielcach 4 grudnia 2024 roku wydał wyrok według którego ZUS powinien ponownie przeliczyć emeryturę. Szacowana podwyżka w tym wypadku wynosi 500 zł miesięcznie, do tego trzeba dodać waloryzację emerytur liczoną od 2015 roku.

