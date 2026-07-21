Wielki program gospodarczy dla Ukrainy

Ukraina otrzyma kolejne setki milionów dolarów wsparcia. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd programu pomocowego dla Kijowa i dał zielone światło do wypłaty następnej transzy pieniędzy.

Chodzi o około 690 mln dolarów, które mają pomóc krajowi utrzymać stabilność gospodarczą w czasie wojny z Rosją.

Prawie 700 mln dolarów trafi do Kijowa

Rada Międzynarodowego Funduszu Walutowego poinformowała, że Ukraina spełniła większość warunków wymaganych do uruchomienia kolejnej części programu pomocowego.

Dzięki tej decyzji Kijów zyska natychmiastowy dostęp do około 690 mln dolarów. To kolejny etap ogromnego programu wsparcia, w ramach którego Ukraina ma otrzymać w ciągu czterech lat aż 15,6 mld dolarów.

Wojna nie zatrzymała gospodarki

Eksperci MFW ocenili, że mimo rosyjskiej agresji Ukraina zdołała utrzymać stabilność finansową i makroekonomiczną.

Jednocześnie Fundusz zwrócił uwagę, że sytuacja staje się coraz trudniejsza. Powodem są między innymi nasilające się ataki na infrastrukturę krytyczną oraz skutki napięć na Bliskim Wschodzie, które wpływają na światową gospodarkę.

Reformy idą wolniej niż planowano

MFW nie ukrywa, że część reform została opóźniona. Niektóre cele wyznaczone przez Fundusz nie zostały osiągnięte w terminie, a tempo zmian wyraźnie spadło.

Mimo to uznano, że ogólny postęp jest wystarczający, by odblokować kolejną transzę pieniędzy. Według Funduszu wszystkie najważniejsze wskaźniki finansowe zostały osiągnięte do końca marca.

Spór o nowe podatki

Jednym z tematów rozmów między Kijowem a MFW były zmiany podatkowe. Według informacji Bloomberga Fundusz zgodził się przesunąć termin wprowadzenia nowych przepisów dotyczących opodatkowania przesyłek z zagranicy o wartości przekraczającej 45 euro.

Projekt wywołał sprzeciw społeczny i nie został przyjęty przez ukraiński parlament. Wcześniej odroczono także plany objęcia podatkiem VAT części samozatrudnionych przedsiębiorców.

Ukraina szuka pieniędzy na wojnę

Przedłużający się konflikt z Rosją mocno obciąża finanse państwa. Rosną wydatki wojskowe, a jednocześnie budżet potrzebuje coraz większych wpływów.

Według ekspertów luka budżetowa Ukrainy jest dziś w dużej mierze finansowana przez zagranicznych partnerów. Wśród nich kluczową rolę odgrywa właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

MFW stawia warunki

Szefowa Funduszu Kristalina Georgiewa podkreśliła, że Ukraina musi nadal prowadzić ostrożną politykę finansową i dbać o stabilność sektora bankowego.

To oznacza, że kolejne miliardy dolarów wsparcia będą nadal uzależnione od realizacji reform i utrzymania kontroli nad finansami państwa.

Zdaniem analityków mimo wojny Ukraina wciąż może liczyć na finansową pomoc Zachodu, a kolejne setki milionów dolarów już wkrótce trafią do Kijowa.

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