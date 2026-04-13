Bruksela wraca do wielkiego planu

Polityczne trzęsienie ziemi na Węgrzech może mieć ogromne skutki dla całej Europy. Po wyborczej porażce premiera Viktora Orbana, w Brukseli natychmiast wrócił temat ogromnej pomocy finansowej dla Ukrainy.

Chodzi o niebagatelną kwotę 90 miliardów euro, które od miesięcy były blokowane przez Węgry. Teraz wszystko może ruszyć z miejsca.

Bruksela chce działać szybko

Jak zapowiedzieli dyplomaci w Brukseli, sprawą zajmie się Rada Unii Europejskiej, której przewodnictwo w tym półroczu sprawuje Cypr.

Plan jest prosty. Jak najszybciej wrócić do rozmów o ogromnej pożyczce dla Ukrainy oraz o kolejnym pakiecie sankcji wobec Rosji.

Obie decyzje były dotąd skutecznie blokowane przez Budapeszt.

Orban skutecznie hamował decyzję

Premier Viktor Orban od miesięcy sprzeciwiał się zarówno pożyczce dla Ukrainy, jak i kolejnym sankcjom wobec Rosji. W tej sprawie wsparł go także premier Słowacji Robert Fico.

Teraz jednak sytuacja się zmieniła. W wyborach parlamentarnych na Węgrzech zwyciężyła opozycja.

Nowy lider z ogromną przewagą

Według Narodowego Biura Wyborczego Węgier zdecydowane zwycięstwo odniósł Peter Magyar i jego partia TISZA.

Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów ugrupowanie zdobyło 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, co daje mu nawet większość konstytucyjną.

Tymczasem koalicja Fidesz–KDNP, którą kierował Orban, zdobyła jedynie 55 mandatów.

Co dalej z pieniędzmi?

W Brukseli mówi się już o szybkim powrocie do rozmów. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej spotkają się w tym tygodniu dwa razy i możliwe, że temat pojawi się na agendzie.

Jeśli plan zostanie przyjęty, Ukraina może otrzymać aż 90 miliardów euro wsparcia, a Unia Europejska przyjmie także 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

PTNW IMPACT 2025