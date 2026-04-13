Ukraina dostanie pieniądze po upadku Orbana! To aż 90 mld euro

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-04-13 14:41

Koniec blokady Orbána – zapowiadają unijni urzędnicy. Po niedzielnych wyborach na Węgrzech, aktualny jest temat finansowej pożyczki dla Ukrainy. To aż 90 miliardów euro. Bruksela wraca do wielkiego planu.

Premier Węgier Viktor Orbán w granatowym garniturze i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czarnej bluzie z godłem Ukrainy, stoją na tle flag państwowych. Temat ich spotkania i przyszłości wsparcia dla Ukrainy przeczytasz na Super Biznes.

Autor: Paparazzza/ Shutterstock Premier Węgier Viktor Orbán w granatowym garniturze i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czarnej bluzie z godłem Ukrainy, stoją na tle flag państwowych. Temat ich spotkania i przyszłości wsparcia dla Ukrainy przeczytasz na Super Biznes.

Bruksela wraca do wielkiego planu

Polityczne trzęsienie ziemi na Węgrzech może mieć ogromne skutki dla całej Europy. Po wyborczej porażce premiera Viktora Orbana, w Brukseli natychmiast wrócił temat ogromnej pomocy finansowej dla Ukrainy.

Chodzi o niebagatelną kwotę 90 miliardów euro, które od miesięcy były blokowane przez Węgry. Teraz wszystko może ruszyć z miejsca.

Bruksela chce działać szybko

Jak zapowiedzieli dyplomaci w Brukseli, sprawą zajmie się Rada Unii Europejskiej, której przewodnictwo w tym półroczu sprawuje Cypr.

Plan jest prosty. Jak najszybciej wrócić do rozmów o ogromnej pożyczce dla Ukrainy oraz o kolejnym pakiecie sankcji wobec Rosji.

Obie decyzje były dotąd skutecznie blokowane przez Budapeszt.

Orban skutecznie hamował decyzję

Premier Viktor Orban od miesięcy sprzeciwiał się zarówno pożyczce dla Ukrainy, jak i kolejnym sankcjom wobec Rosji. W tej sprawie wsparł go także premier Słowacji Robert Fico.

Teraz jednak sytuacja się zmieniła. W wyborach parlamentarnych na Węgrzech zwyciężyła opozycja.

Nowy lider z ogromną przewagą

Według Narodowego Biura Wyborczego Węgier zdecydowane zwycięstwo odniósł Peter Magyar i jego partia TISZA.

Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów ugrupowanie zdobyło 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, co daje mu nawet większość konstytucyjną.

Tymczasem koalicja Fidesz–KDNP, którą kierował Orban, zdobyła jedynie 55 mandatów.

Co dalej z pieniędzmi?

W Brukseli mówi się już o szybkim powrocie do rozmów. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej spotkają się w tym tygodniu dwa razy i możliwe, że temat pojawi się na agendzie.

Jeśli plan zostanie przyjęty, Ukraina może otrzymać aż 90 miliardów euro wsparcia, a Unia Europejska przyjmie także 20. pakiet sankcji wobec Rosji. 

PTNW IMPACT 2025
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Waluty państw Unii Europejskiej. Gdzie uchowała się waluta inna niż euro?
Pytanie 1 z 11
Jaka waluta obowiązuje w Portugalii?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
UNIA EUROPEJSKA
WĘGRY
POMOC DLA UKRAINY