Wśród najważniejszych świadczeń zdrowotnych dla seniorów znajdują się: bezpłatne programy profilaktyczne, priorytetowy dostęp do niektórych specjalistów bez skierowania, coroczne bezpłatne badania kontrolne, dodatkowe świadczenia rehabilitacyjne, bezpłatne szczepienia ochronne, dostęp do opieki geriatrycznej oraz możliwość korzystania z usług telemedycznych na preferencyjnych warunkach. Nowe rozporządzenie ministra zdrowia rozszerza również katalog darmowych szczepień dla osób starszych, co ma znacząco poprawić profilaktykę chorób zakaźnych w tej grupie wiekowej.

Uwaga! Ze świadczeń NFZ mogą korzystać tylko osoby uprawnione. Dokumentem uprawniającym do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla emerytów i rencistów są: legitymacja emeryta-rencisty lub aktualne zaświadczenie z ZUS/KRUS/WBE/ZER

Podstawowa opieka zdrowotna

Świadczenia udzielane są w gabinecie, poradni lub przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej).

Możesz wybrać lekarza i pielęgniarkę

Aby wybrać lekarza i pielęgniarkę, składamy pisemną deklarację u lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przez nas przychodni. Możemy to zrobić także przez internet w Internetowym Koncie Pacjenta (po zalogowaniu się do serwisu możemy sprawdzić, do którego lekarza czy pielęgniarki oraz w której przychodni złożyliśmy już deklarację).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Opieka długoterminowa

Taką opieką może być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w domu. Usługi długoterminowej opieki nad osobami starszymi są świadczone w podmiotach opiekuńczych takich, jak:

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL),

Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze (ZPO),

Domy Opieki Paliatywnej (DOP),

szpitale,

Domy Pomocy Społecznej (DPS).

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego mogą trafić tylko osoby ubezpieczone lub mające inne prawo do korzystania ze świadczeń.

Uwaga! Zasady dotyczące zakładów opiekuńczych reguluje teraz nowe rozporządzenie ministra zdrowia: lekarz musi zbadać pacjenta dwa razy w tygodniu oraz udzielać porad na wezwanie. Zmiany weszły w życie 10 marca br. Lekarze, poza badaniem pacjentów, mają obowiązek zapewnienia dostępu do konsultacji w określonych dziedzinach, w tym geriatrii, psychiatrii i chorób zakaźnych.

Profilaktyczne badania kontrolne

Osoby po 65. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka 40 PLUS". W pakiecie dostaniemy skierowanie m.in. na:

morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

pomiar stężenia cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

pomiar stężenia glukozy we krwi,

próby wątrobowe AlAT, AspAT, GGTP,

pomiar poziomu kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

badanie poziomu kwasu moczowego we krwi,

badanie na krew utajoną w kale,

pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Uwaga! Program badań profilaktycznych dla osób po 40. roku życia został przedłużony do 30 kwietnia 2025 r.

Bezpłatny przegląd stomatologiczny

Wykonujemy go raz w roku w dowolnej placówce, która ma umowę z NFZ. W ramach leczenia stomatologicznego możemy skorzystać:

ze świadczeń ogólnostomatologicznych,

z chirurgii stomatologicznej,

z leczenia chorób przyzębia,

z protetyki,

z pomocy doraźnej.

Mammografia

Im wcześniej rak piersi zostanie wykryty, tym większa szansa na jego skuteczne leczenie. Mammografia to jedyna przesiewowa metoda badania zapewniająca możliwość zapobieżenia zgonom spowodowanym rakiem piersi. To badanie, które pozwala wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju.

Profilaktyczną mammografię na NFZ mogą zrobić kobiety w wieku 45–74 lat. Na profilaktyczną mammografię nie trzeba skierowania. Badanie jest bezpłatne, finansuje je NFZ. W ramach programu można wykonać to badanie co dwa lata.

Profilaktyka raka prostaty

Wizyta kontrolna u urologa może wykryć raka prostaty. Jeśli jesteś mężczyzną mającym 50 lat i więcej, powinieneś zgłosić się na badanie do urologa. Zwłaszcza jeśli:

odczuwasz ból,

zauważyłeś coś niepokojącego (np. krew w moczu),

jesteś w grupie ryzyka – ktoś z Twojej rodziny zachorował na raka prostaty.

Uwaga! Do urologa konieczne jest skierowanie, które możesz otrzymać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarze specjaliści

Wsparcie diagnostyki osób starszych:

Całościowa ocena geriatryczna (COG) starszych pacjentów przeprowadzana jest w każdym szpitalu, nawet jeśli nie ma w nim oddziału geriatrycznego. Ocena geriatryczna prowadzona jest przy przyjęciu pacjenta do szpitala.

COG sprowadza się do sprawdzenia poziomu samodzielności oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta w podeszłym wieku.

Szybka terapia onkologiczna

Jeśli lekarz podejrzewa u nas nowotwór, możemy skorzystać z szybkiej ścieżki onkologicznej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wydaje wtedy Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, tzw. DiLO. Ta karta zastępuje skierowanie do specjalistów i dokumentuje cały proces diagnostyki i ewentualnego leczenia.

Szczepienia

Bezpłatne szczepionki dla seniorów

Seniorzy mają dostęp do kilku bezpłatnych szczepionek ochronnych:

Szczepionka przeciw grypie - dostępna bezpłatnie dla wszystkich osób powyżej 65. roku życia

Szczepionka przeciw COVID-19 - bezpłatna dla seniorów

Szczepionka przeciw pneumokokom - bezpłatna dla osób 65+ oraz dla pacjentów z grup ryzyka

Nowe bezpłatne szczepienia od kwietnia:

Szczepionka przeciw wirusowi RSV (wywołującemu infekcje dolnych dróg oddechowych):Będzie bezpłatna dla wszystkich osób w wieku 65 lat i więcej

Szczepienie będzie można wykonać w aptekach

Szczepionka przeciw półpaścowi (Shingrix):

Dla osób 65+ będzie całkowicie bezpłatna



Dla osób w wieku 18-64 lata będzie częściowo refundowana (50% odpłatności)

Przeznaczona dla pacjentów z podwyższonym ryzykiem zachorowania na półpasiec

Szczepienie będzie można wykonać w aptece

Darmowe Leki 65+

Osoby powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków na receptę. Aby lek był dla nich bezpłatny, musi znajdować się w wykazie D1 lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia.

Wśród bezpłatnych leków znajdują się m.in. leki:

antyhistaminowe,

hipoglikemizujące,

hormonalne,

immunostymulujące,

immunosupresyjne,

okulistyczne,

przeciwbakteryjne,

przeciwgrzybicze,

przeciwwirusowe,

przeciwbólowe,

przeciwzakaźne,

przeciwdrgawkowe,

stosowane w chorobach dróg oddechowych,

stosowane w nadciśnieniu tętniczym,

stosowane w chorobach urologicznych,

stosowane w chorobach układu pokarmowego,

szczepionki.

Aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Listę leków znajdziesz też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Z bezpłatnych leków możesz skorzystać, jeśli:

masz minimum 65 lat,

przyjmujesz leki z listy bezpłatnych lekarstw zgodnie ze wskazaniami, które obejmuje refundacja,

na recepcie, którą wystawił lekarz lub pielęgniarka, jest litera "S".

Receptę na bezpłatne leki mogą wystawić:

lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej),

pielęgniarka POZ,

lekarze specjaliści,

lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawia receptę dla siebie i dla rodziny.

Rehabilitacja lecznicza

Jeżeli wymagasz rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej:

w warunkach ambulatoryjnych,

w domu,

w ośrodku lub oddziale dziennym,

w warunkach stacjonarnych.

Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może Ci wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjentowi przysługuje na NFZ rehabilitacja do 80 dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.

Uwaga!

Świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować skierowanie w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Leczenie uzdrowiskowe

Kiedy przysługuje sanatorium dla seniora za darmo? Sanatorium dla seniora musi być przedłużeniem leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, a przysługuje osobom, które są wystarczająco sprawne, by odbyć podróż do uzdrowiska, a także samodzielnie korzystać z zabiegów leczniczych. Sanatorium dla seniora za darmo przysługuje tylko w przypadku uzyskania skierowania na NFZ.

W celu otrzymania skierowania do sanatorium senior musi pójść na wizytę do lekarza rodzinnego, specjalisty lub lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz, do którego się udajemy, musi mieć podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie wysyłane jest do wojewódzkiego oddziału NFZ, który na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni. Po jego akceptacji dostaniemy list z NFZ, z którego dowiemy się, dokąd jedziemy. Znajdziemy w nim także ważne przez 18 miesięcy skierowanie. O terminie rozpoczęcia turnusu dowiemy się listownie, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.

Uwaga! Sanatorium z NFZ nie jest całkowicie darmowe, ponieważ pacjent płaci za przejazd oraz pokrywa częściowe koszty wyżywienia i zakwaterowania.