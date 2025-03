20 tys. zł pensji i mieszkanie! Norwegia szuka Polaków do pracy

Spis treści

Rozpoczynający się 1 maja sezon letni w polskich uzdrowiskach tradycyjnie wiąże się ze zmianą cennika usług sanatoryjnych. Jak co roku, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza w tym okresie wyższe stawki, które będą obowiązywać przez całe lato aż do końca września. Jest to stała praktyka związana z większym zainteresowaniem pobytami w uzdrowiskach w miesiącach ciepłych oraz wzrostem kosztów operacyjnych sanatoriów w sezonie letnim.

Nowe stawki w sanatoriach

Najbardziej widoczny wzrost dotyczy pokoi jednoosobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, gdzie cena za dobę wzrośnie z 32,6 zł do 40,9 zł. Podobnie znacząco podrożeją miejsca w pokojach dwuosobowych z łazienką - z 19,5 zł do 27,3 zł za dobę.

Przy standardowych turnusach trwających 21 lub 28 dni, różnica w całkowitym koszcie pobytu będzie więc znacząca. Warto przypomnieć, że choć NFZ pokrywa koszty zabiegów leczniczych, pacjenci muszą we własnym zakresie opłacić częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, a także dojazd do uzdrowiska, opłatę klimatyczną oraz ewentualne dodatkowe zabiegi czy dodatkowe badania diagnostyczne.

Porównanie cen przed i po podwyżce

Do 30 kwietnia 2025 roku obowiązują jeszcze niższe stawki. Przykładowo:

Pokój jednoosobowy z łazienką : 32,6 zł (obecnie) → 40,9 zł (od maja)Pokój dwuosobowy z łazienką: 19,5 zł (obecnie) → 27,3 zł (od maja)Pokój wieloosobowy z łazienką: 12,5 zł (obecnie) → 14,8 zł (od maja)

: 32,6 zł (obecnie) → 40,9 zł (od maja)Pokój dwuosobowy z łazienką: 19,5 zł (obecnie) → 27,3 zł (od maja)Pokój wieloosobowy z łazienką: 12,5 zł (obecnie) → 14,8 zł (od maja) Również pokoje w tzw. studiach oraz pokoje bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego będą droższe. W przypadku pokoi jednoosobowych w studiu cena wzrośnie z 26,1 zł do 37,4 zł, a pokoje dwuosobowe w studiu podrożeją z 16,5 zł do 24,9 zł za dobę.

Zobacz także: Pobyt w sanatorium bez współlokatora? To realne!

Co trzeba wiedzieć o opłatach w sanatoriach?

Jak wyjaśnia NFZ: "Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia".

UWAGA! Pacjenci nie mają możliwości wyboru standardu pokoju przy otrzymywaniu skierowania z NFZ - przydział następuje odgórnie, niezależnie od preferencji i możliwości finansowych. Osoby o ograniczonych dochodach mogą więc zostać zobowiązane do poniesienia częściowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia w pokoju o wyższym standardzie, co przy nowych, wyższych stawkach może stanowić znaczące obciążenie budżetu domowego.

Polecamy również: Czy można wyjechać do sanatorium z mężem lub żoną?

Sanatorium miłości. Maria mieszka jak królowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.