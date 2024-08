i Autor: Shutterstock

Świadczenie wychowawcze

800 plus dla ukraińskich dzieci do kontroli. "Żeby wyeliminować nadużycia"

Słowa premiera Donalda Tuska o tym, że "świadczenie 800 plus będzie przysługiwało tym dzieciom ukraińskim, które są skutecznie objęte obowiązkiem szkolnym" jasno wskazują na znaczenie weryfikacji uprawnień do tego świadczenia. Jak podkreślił premier, wprowadzenie weryfikacji ma na celu ograniczenie wypłat, co z kolei ma zapewnić sprawiedliwy podział środków.