Na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu rząd ma zająć się projektem ustawy, który zmienia zasady przyznawania świadczenia wychowawczego 800 plus cudzoziemcom spoza UE. W praktyce oznacza to, że prawo do pieniędzy z programu będzie powiązane z podejmowaniem pracy w Polsce. Według wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka, celem zmian jest zachęcenie obcokrajowców do aktywności zawodowej.

Zmiana kryteriów dochodowych

Jak wyjaśnił Duszczyk, w pierwotnej wersji projektu proponowano, aby cudzoziemcy mieli prawo do świadczenia, jeśli ich wynagrodzenie wynosi co najmniej 75 proc. minimalnej pensji. Po konsultacjach z MRPiPS zdecydowano, że próg zostanie obniżony do 50 proc.. Wiceminister podkreślił, że to rozwiązanie ma ułatwić dostęp do programu samotnym matkom wychowującym kilkoro dzieci, które nie zawsze mogą pracować w pełnym wymiarze godzin.

Kogo obejmą przepisy?

Projekt przewiduje, że za osoby aktywne zawodowo będą uznawani m.in. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę czy zlecenia. Jednak studenci pracujący na umowie o dzieło lub osoby do 26. roku życia, zwolnione z opłacania składek, mogą zostać pominięci. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę, że takie rozwiązanie rodzi wątpliwości konstytucyjne, ponieważ wyklucza część pracujących młodych ludzi.

Weryfikacja przez ZUS i Straż Graniczną

Nowe przepisy mają umożliwić ZUS comiesięczne sprawdzanie, czy cudzoziemcy faktycznie mieszkają w Polsce i spełniają wymogi uprawniające do pobierania świadczeń. Kontrole będą odbywały się we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej. Ponadto projekt zakłada, że prawo do dodatku „Dobry Start” dla cudzoziemców będzie możliwe tylko w przypadku posiadania zatrudnienia lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Weto prezydenta

Nowa propozycja pojawiła się po tym, jak w sierpniu prezydent Karol Nawrocki zawetował wcześniejszą ustawę, argumentując, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać wyłącznie ci obywatele Ukrainy, którzy faktycznie pracują w Polsce. Obecny projekt MSWiA rozszerza to podejście również na innych cudzoziemców spoza UE, dodatkowo uzależniając prawo do świadczenia od uczęszczania dzieci do polskich szkół.

