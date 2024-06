800 plus zmiana terminu wypłaty świadczenia. Te daty są kluczowe

Kluczowa jest data złożenia wniosku

Jak wyjaśnia Paweł Żebrowski rzecznik ZUS "jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Dlatego warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia" - podkreśla Żebrowski.

Jak informuje rzecznik ZUS, "jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania. Prawo do świadczenia będzie już tylko przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące od narodzenia dziecka".

Kalendarz wypłat wygląda tak:

Jeżeli wniosek zostanie złożony:

od 1 maja do 31 maja 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2024,

od 1 czerwca do 30 czerwca 2024 r. - ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2024,

od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2024,

od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2024 r.

Wnioski o świadczenie można składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej, PUE ZUS, a także przez portal Emp@tia.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieniła się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba było składać dodatkowego wniosku.

Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy. Jak informuje ZUS, do 29 maja tego roku, ZUS przelał w sumie rodzicom przeszło pół miliarda złotych.

