Nowe wnioski o 800 plus. Termin do końca czerwca! Inaczej stracisz pieniądze

800 plus: ZUS czeka na wnioski! Do kiedy złożyć, by nie stracić?

Rodzice w Polsce ruszyli po pieniądze z programu 800 plus! Do ZUS-u wpłynęło już ponad 4,2 miliony wniosków obejmujących 6,5 miliona dzieci. Pamiętaj, że wniosek o 800 plus złożony do końca czerwca gwarantuje ciągłość wypłat świadczenia. Sprawdź, do kiedy dokładnie musisz złożyć dokumenty i jak to zrobić, by nie stracić pieniędzy.

800 plus – nowy okres świadczeniowy i liczba złożonych wniosków

Program "800 plus" to kluczowe wsparcie dla polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, niezależnie od dochodu rodziny. 1 czerwca 2025 roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy, który potrwa aż do 31 maja 2026 roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że rodzice złożyli już 4,2 miliony wniosków o 800 plus, obejmujących 6,5 miliona dzieci. To pokazuje ogromne zainteresowanie programem i jego znaczenie dla budżetów domowych.

Terminy składania wniosków o 800 plus – co oznaczają dla wypłat?

Ważnym aspektem dla rodziców jest terminowe złożenie wniosku o 800 plus. Złożenie wniosku do 30 czerwca 2025 roku gwarantuje, że ZUS rozpatrzy go i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, w terminie do 31 sierpnia 2025 roku.

Co się stanie, jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca? W takiej sytuacji świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wniosek wpłynie do ZUS-u. Oznacza to, że rodzice lub opiekunowie, którzy spóźnią się ze złożeniem wniosku, nie otrzymają wyrównania za poprzednie miesiące. Pierwsze świadczenia w nowym okresie otrzymają w czerwcu osoby, które złożyły wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia.

Jak złożyć wniosek o 800 plus? Tylko elektronicznie

ZUS przyjmuje wyłącznie elektroniczne wnioski o 800 plus. Oznacza to, że rodzice i opiekunowie muszą skorzystać z jednej z dostępnych platform online. Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

Świadczenia są wypłacane bezgotówkowo, bezpośrednio na rachunki bankowe świadczeniobiorców. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala uniknąć kolejek i zapewnia szybki dostęp do środków. Warto przypomnieć, że w 2024 roku rodzice złożyli 5 193 000 wniosków o świadczenie wychowawcze, które objęły 7 918 000 dzieci. Rok wcześniej, w 2023 roku, złożono 5 271 000 wniosków, obejmujących 8 136 000 dzieci.

