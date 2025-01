Pieniądze na Kościół

Jakie są zarobki księży posługujących na rzecz instytucji państwowych? Finansowanie kościołów z budżetu państwa od dawna jest kwestią sporną w społeczeństwie. Jedni uważają, że taki obowiązek ma państwo, inni, że skoro nie ma bezpośrednich podatków od obywateli na ten cel, to takie finansowanie publiczne na pewnym poziomie jest dobrym rozwiązaniem, zaś według jeszcze innej grupy absolutnie z państwowej kasy na ten cel nie powinien iść złamany grosz. Wicemarszałek Sejmu i szefowa klubu Lewicy w maju 2024 roku zwrócili się do premiera z pytaniem dotyczącym "stopnia zaangażowania finansowego państwa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych". Politycy podkreślili, że "relacje między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, zwłaszcza stosunki państwa z Kościołem katolickim, to ważny temat debaty publicznej w Polsce". Zwrócili również uwagę na powracające pytania dotyczące "respektowania konstytucyjnej i konkordatowej zasady wzajemnej niezależności oraz autonomii państwa i kościoła w swoich dziedzinach".

Duchowni w armii

Jak podaje wp.pl, Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że w latach 2015-2023 wysokość wydatków na duszpasterstwo wojskowe w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego oraz Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym, wyniosła łącznie ok. 188 mln zł. Resort zaznaczył, że "w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego w latach 2015-2022 było ponad 180 stanowisk finansowanych z budżetu państwa, a w 2023 r. – ponad 190". "W Prawosławnym Ordynariacie Polowym, w tym samym okresie, było ponad 20 takich stanowisk, natomiast w przypadku Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – mniej niż 20 stanowisk" - zaznaczono. Resort poinformował też, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego nie posiadają w swojej strukturze etatu kapelana.

Księża w straży granicznej, pożarnej i policji

Koszty utrzymania duchownych w podległych służbach przekazały również inne resorty m.in. MSWiA. Z danych wynika, że koszty utrzymania dziekanów i kapelanów pełniących służbę w Straży Granicznej w latach 2015-2023 to 18 221 693 zł. Kwota uwzględnia duchownych wyznań: rzymsko-katolickiego (10 714 427 zł), prawosławnego (3 676 127 zł), ewangelicko‐augsburskiego (2 196 363 zł) i grekokatolickiego (1 634 776 zł).

W Państwowej Straży Pożarnej koszty zatrudnienia funkcjonariuszy-kapelanów w latach 2015-2023, z wyjątkiem 2022 roku, kiedy nie gromadzono danych, to łącznie 6 258 443,14 zł. Z kolei w Biurze Ochronie Rządu, przekształconym w Służbę Ochrony Państwa, "posługę duszpasterską na jednym etacie pełnił funkcjonariusz-kapelan Kościoła katolickiego, który łącznie w latach 2015-2023 zarobił w sumie nieco ponad mln zł".

Natomiast w policji "osoby pełniące posługę duszpasterską są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w różnym wymiarze czasu pracy. Łącznie w latach 2015-2023 liczba zatrudnionych wahała się w przedziale od 22 do 29. Zdecydowanie przeważała liczba duchownych rzymsko-katolickich, choć w policji pracowali też pojedynczy przedstawiciele wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego. Łączny koszt utrzymania wszystkich duchownych w policji w tym okresie to 9 140 121,06 zł".

Duchowni w skarbówce, OHP i lasach

Na pytanie posłów odpowiedział także resort finansów. I jak wylicza wp.pl, Ministerstwo Finansów podało, że koszty związane z uposażeniem, należnymi świadczeniami, nagrodą roczną i nagrodami jubileuszowymi funkcjonariuszy-kapelanów Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej w latach 2015-2023 wynosiły ok. 7 020 000 zł.

Duszpasterzy miały także Ochotnicze Hufce Pracy. W 2023 było to 16 duchownych, a w 2024 - 14. Roczny koszt brutto wynagrodzeń duszpasterzy w OHP za 2023 r. wyniósł 532 556,12 zł. Jednak trzeba zaznaczyć, że w minionym roku w OHP kapelani byli tylko do sierpnia, kiedy to zlikwidowano te stanowiska. Lasy Państwowe w latach 2017-2020 zadowoliły się jednym duchownym, który to brutto zarobił w tym czasie łącznie 863 091,17 zł. Można wyliczyć, że średnio w tym czasie ksiądz mógł liczyć na wynagrodzenie rzędu 24 tys. zł miesięcznie.

Etatów kapelanów w latach 2015-2023 nie miały: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W2025 roku z budżetu państwa na Fundusz Kościelny przeznaczono 275,71 mln zł. To rekordowa kwota, o niemal 20 mln zł większa niż w 2024 roku.

