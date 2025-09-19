Prawie 90 mln zł z KPO zostanie przeznaczonych na cyfryzację ośmiu szpitali wojewódzkich na Dolnym Śląsku, w tym we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

Inwestycje mają poprawić cyberbezpieczeństwo, wdrożyć sztuczną inteligencję w diagnostyce i zdigitalizować procedury medyczne do maja 2026 r.

Pacjenci zyskają m.in. rejestrację online, szybszy dostęp do wyników badań przez portal pacjenta oraz możliwość kontaktu z wirtualnym asystentem VoiceBotem.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzymał 8,9 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu, rozbudowę sieci Wi-Fi i pełną digitalizację dokumentacji

Gigantyczne wsparcie z KPO na cyfryzację dolnośląskich placówek

Wojewódzkie szpitale na Dolnym Śląsku przejdą cyfrową rewolucję dzięki znacznemu wsparciu finansowemu. Jak poinformował podczas konferencji prasowej Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa odpowiedzialny za ochronę zdrowia, po rozstrzygnięciu konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy przyznano regionowi potężny zastrzyk gotówki. Łącznie będzie to prawie 90 mln zł, a pieniądze z KPO trafią do ośmiu kluczowych placówek we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze.

Wsparcie otrzymają m.in. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.

Sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo, czyli kluczowe cele inwestycji

Przyznane środki mają konkretne przeznaczenie, które wyznacza kierunek modernizacji dolnośląskiej służby zdrowia. Pieniądze zostaną zainwestowane w trzy główne obszary. – Ma to poprawić zastosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia, pozwolić na digitalizację procedur i danych medycznych, poprawić cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia – wyjaśnił Jarosław Rabczenko.

Jak podkreślił członek zarządu województwa, kluczowym celem jest poprawa cyberbezpieczeństwa w szpitalach, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest niezwykle ważne. Inwestycje obejmą więc wdrożenie nowoczesnych systemów zabezpieczeń, takich jak systemy SOC (Security Operations Center), tworzenie kopii zapasowych oraz kompleksowe szkolenia dla personelu medycznego i administracyjnego.

Jakie korzyści odczują pacjenci? Konkretne przykłady zmian

Choć wiele z planowanych zmian dotyczy zaplecza technicznego, ich efekty będą bezpośrednio odczuwalne dla pacjentów. Doskonałym przykładem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, który na realizację projektów do maja 2026 roku otrzymał 8,9 mln zł z KPO, a cała inwestycja zamknie się w kwocie 11 mln zł. Jak wylicza rzecznik placówki, Krzysztof Maciejak, kompleksowa transformacja cyfrowa szpitali ma przynieść rewolucję w dostępie do dokumentacji medycznej i skrócić czas oczekiwania na wizytę.

Pacjenci legnickiej placówki będą mogli m.in. rejestrować się online przez dedykowany portal, szybciej uzyskiwać dostęp do wyników badań i kart informacyjnych z leczenia, a także odbierać dokumentację przez Internetowe Konto Pacjenta. Czas oczekiwania na połączenie z rejestracją skróci wdrożenie VoiceBota – wirtualnego asystenta. Inwestycje w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, w tym systemy AI, przełożą się również na bardziej precyzyjną diagnostykę obrazową. Dodatkowym udogodnieniem będzie rozbudowa sieci wewnętrznej, w tym ogólnodostępnego Wi-Fi dla pacjentów.

