Opłaty bankowe w górę. W którym banku zapłacisz najdrożej?

Z analizy bankier.pl, wynika, że najbardziej zdrożały opłaty bankowe z BOŚ Bank. Jak informuje portal pięć lat temu bank nie pobierał opłaty za prowadzenie konta a za kartę można było zapłacić maksymalnie 6 zł.

Portal informuje, że obecnie klienci muszą liczyć się z opłatą w wysokości 9 zł za konto oraz 10 zł za kartę debetową. Jak podsumowuje bankier.pl, "w sumie stanowi podwyżkę w wysokości 13 zł. Na pocieszenie mogą oni wciąż korzystać ze wszystkich bankomatów w kraju bez opłat".

Opłaty bankowe mocno skoczyły również Santander Bank Polska. Za konto w banku zapłacisz tam, 15 zł, co oznacza 10 zł więcej niż pięć lat temu.

Jednocześnie portal zaznacza, że "Bank Millennium oraz PKO Bank Polski mimo podniesienia opłaty za kartę do dwucyfrowej liczby, zniosły jednocześnie obciążenie za prowadzenie konta".

Również Pekao SA wprowadził podobną ofertę. Podniósł opłatę za kartę o 1 zł, ale zrezygnował całkowicie z opłaty za prowadzenie rachunku, która wcześniej wynosiła 6 zł. Jak zauważa również portal bankier.pl, Citi Handlowy postawił na CitiKonto, które jako jedno z dwóch kont w tabeli nie jest objęte opłatą za prowadzenie i obsługę karty.

Jak wnioskuje bankier.pl, w większości banków mocno podrożały wypłaty z bankomatów w porównaniu do października 2019 r. "W tej grupie znajdują się Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, Citi Handlowy, Credit Agricole, ING Bank Śląski, Nest Bank oraz PKO Bank Polski" - czytamy.

Tu jak wylicza portal, "najbardziej stawki wzrosły w ING Banku Śląskim (z 2,50 zł do 10 zł, bank zniósł również jedną bezpłatną wypłatę w miesiącu dla posiadaczy Konta z Lwem Direct), oraz Nest Banku (z 0 zł do 6 zł).". Jednocześnie bankier.pl zauważa, że Santander jako jedyny bank obniżył stawkę za wypłatę z bankomatu obcego do 3 zł.

Według portalu "zmieniły się nie tylko opłaty, ale również to, czego na pierwszy rzut oka nie widać, a mianowicie warunki uprawniające do otrzymania zwolnienia z danego obciążenia. Kilka banków nieco bardziej restrykcyjnie pochodzi obecnie do tego przywileju".

Bankier.pl wymienia przy tej okazji trzy banki: BNP Paribas (wcześniej wymagana była min. jedna transakcja bezgotówkowa kartą, obecnie są to trzy transakcje), BOŚ Bank (wcześniej wymagane były transakcje na kwotę min. 300 zł, obecnie 500 zł), Credit Agricole: wcześniej wymagane było zapewnienie wpływu w wysokości min. 1000 zł i jedna transakcja bezgotówkowa kartą, obecnie jest to 1500 zł oraz min. 5 takich transakcji.

Bankier.pl, zwraca uwagę również, na fakt postępującej konsolidacji rynku bankowego i zubożenie oferty. Jak wskazuje portal, klienci mieli jeszcze kilka lat temu więcej pakietów do wyboru podobnie jak samych rachunków.

