Sporo prawnych wątpliwości. Blokada rachunku przez Urząd Skarbowy w oparciu o algorytm

Bankier.pl informuje, że wiele przepisów jest zbyt nieprecyzyjnych i otwartych w rezultacie czego może doprowadzić do nadużyć. Między innymi chodzi o blokadę rachunku, która następuje wyłącznie w oparciu o rezultat działania algorytmu, który jest niemożliwy do zweryfikowania. Co więcej, organ powinien wykazać, że blokada rachunku jest konieczna, aby przeciwdziałać jego wykorzystaniu do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego” – tłumaczył dr Grzegorz Keler, adwokat w kancelarii SPCG, ekspert, cytowany przez Prawo.pl.

Podstawowy okres blokady wynosi 72 dni, jednak w niektórych przypadkach można go wydłużyć – nawet do trzech miesięcy.

Jak zauważył dr Grzegorz Keler „nie może być tak, że blokada rachunku następuje wyłącznie w oparciu o rezultat działania algorytmu, który jest niemożliwy do zweryfikowania. Co więcej, organ powinien wykazać, że blokada rachunku jest konieczna, aby przeciwdziałać jego wykorzystaniu do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego” – tłumaczył ekspert, cytowany przez Prawo.pl.

Kontrola rachunków przez Skarbówkę też niejasna?

Jagoda Trela, partner zarządzający w ID Advisory, w komentarzu dla portalu Prawo.pl zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Obecnie brzmienie przepisów jest na tyle nieprecyzyjne, że trudno jest na ich podstawie określić konkretne warunki, na których organy skarbowe zajrzą na konta-mówi Trela. Jak dodaje, Jednocześnie podatnicy nie muszą mieć nawet świadomości, że ich konta są właśnie sprawdzane, gdyż organy nie są zobowiązane do informowania o podjęciu takich działań” – zauważyła Jagoda Trela, partner zarządzający w ID Advisory w komentarzu dla portalu Prawo.pl.

Przepisy przyznające nowe uprawnienia organom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) miały przede wszystkim uszczelnić system podatkowy. Jak zwrócił uwagę portal Prawo.pl, przepisy „w znacznej mierze posługują się przesłankami otwartymi”, czyli są bardzo nieprecyzyjne. Mogą być więc stosowane zbyt szeroko i uznaniowo.

Przykładem takiego uprawnienia jest możliwość domagania się, obecnie już przez wszystkie organy KAS (szefa KAS, naczelników urzędów skarbowych i celno-skarbowych), od banku informacji dotyczących rachunków bankowych i przeprowadzanych na nich operacji.

Źródło: Bankier.pl

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.