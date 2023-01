Abonament RTV. Postępowania egzekucyjne dla tysięcy Polaków. Jak umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości?

Złoty traci na wartości do franka szwajcarskiego. Co wpływa na kursy walut?

Abonament RTV 2023

Stawki za abonament RTV wzrosły o niemal 10 proc. Opłaty dla użytkowników radia będą wynosiły w 2023 roku 8,70 zł miesięcznie, a dla posiadaczy odbiorników telewizyjnych - 27,30 zł miesięcznie. Jednak nie wszyscy abonament płacą. Jeśli Poczta Polska stwierdzi, że ktoś zalega z opłatami abonamentowymi to może wysłać listowne upomnienie. Jeśli będzie ono nieskuteczne, to rusza machina egzekucyjna. W takiej sytuacji Poczta Polska powinna wystawić tytuł wykonawczy i skierować go do organu egzekucyjnego, którym w tym przypadku jest miejscowy naczelnik urzędu skarbowego. Należności ściągają poborcy skarbowi ze specjalnej komórki, którzy mają podobne uprawnienia do komorników. Mogą na przykład zabezpieczyć rachunek bankowy, akcje czy obligacje. W przypadku większego zadłużenia także nieruchomości.

Jak umorzyć dług z tytułu braku opłat abonamentu RTV?

Co zrobić, gdy do takiego zajęcia dojdzie? Czy można jakoś wyjść z opresji? Z każdej sytuacji jest wyjście. Można wnioskować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o rozłożenie na raty należności. W szczególnych sytuacjach możliwe jest całkowite umorzenie długu - jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. KRRiT umarza zaległości także na wniosek Poczty Polskiej w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu zobowiązanego do wnoszenia opłat albo podmiot ten nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności.

Sonda Płacisz abonament RTV? Tak Nie Nie mam radia, ani telewizora