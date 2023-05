Abonament RTV w 2024 roku. Ile wyniosą opłaty? Kto nie musi płacić?

800 plus nie wystarczy na długo? Inflacja pochłonie je szybciej niż 500 plus

Obietnice Kaczyńskiego, to "gruszki na slajdach"? Sławomir Dudek prezes Instytutu Finansów Publicznych

Ruszają prace nad 800 plus. Morawiecki zakpił z Tuska: "Słynny oszust z Platformy"

800 plus

Abonament RTV 2024

Zapadła decyzja dotycząca opłat abonamentowych za telewizor i radio w 2024 roku. Okazuje się, że ceny za abonament RTV pozostaną na poziomie z 2023 roku. To ważna informacja, bo w 2023 roku są wyższe niż w 2022 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2023 roku opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł wobec 7,50 zł w 2022 roku oraz za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego 27,30 zł wobec 24,50 zł w 2022 roku.

Użytkownicy odbiorników, którzy od razu zapłacą abonament za cały rok, otrzymują 10 proc. upustu. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki, o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Ale jest też grupa, która w pełni jest zwolniona z opłat abonamentowych RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? To osoby, które:

- ukończyły 75. rok życia,

- posiadają I grupę inwalidzką,

- są inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

- ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Co bardzo ważne, zwolnienie z opłat abonamentowych nie odbywa się z automatu. Osoba uprawniona musi w urzędzie Poczty Polskiej przedłożyć dokument potwierdzający to uprawnienie do zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym załatwiono formalności na poczcie.

Sonda Czy płacisz abonament RTV? Tak Nie