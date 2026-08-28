GIS ostrzega. Szkodliwe bakterie w znanej wędlinie!

Dziś rano Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił pilne wycofanie jednej partii powszechnie dostępnych serdelków wieprzowych. Alarm podniósł Carrefour Polska Sp. z o.o., informując, że wewnętrzne testy laboratoryjne wykryły groźną bakterię Listeria monocytogenes w produkcie marki własnej.

Decyzja o natychmiastowym usunięciu z obrotu dotyczy konkretnej partii Serdelków wieprzowych z szynki, Carrefour Classic, 300.0 g. Spożycie żywności skażonej tą bakterią może prowadzić do poważnej choroby, znanej jako listerioza. To kluczowa informacja dla wszystkich, którzy niedawno kupowali wędliny w sklepach tej sieci.

Czym jest listeria i dlaczego jest groźna?

Listeria monocytogenes to bakteria, która może wywołać listeriozę. Choć objawy mogą być początkowo łagodne, przypominające grypę, u niektórych osób mogą prowadzić do poważnych komplikacji. GIS podkreśla, że w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących symptomów po spożyciu produktu objętego ostrzeżeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Dodatkowe, szczegółowe informacje na temat listeriozy dostępne są na stronie internetowej GIS, gdzie znajdziesz pełny opis zagrożenia.

Producent i Carrefour reagują błyskawicznie

W momencie otrzymania niepokojących wyników badań, producent, Zakłady Mięsne STANISŁAWÓW sp. z o.o., przystąpił do identyfikacji i zabezpieczenia kwestionowanej partii. Ustalono jej numer, wielkość oraz listę odbiorców, a wadliwy towar został przekazany do utylizacji. Cały proces był monitorowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, który 27 sierpnia 2026 roku przeprowadził kontrolę w zakładzie produkcyjnym i powiadomił odpowiednie organy nadzorujące odbiorców.

Równie szybko zareagował dystrybutor, Carrefour Polska Sp. z o.o. Sprzedaż zakażonej partii została wstrzymana w trybie natychmiastowym. Firma poinformowała swoich klientów o wycofaniu produktu, umieszczając komunikaty na stronie internetowej (https://www.carrefour.pl/lp-produkty-wycofane-ze-sprzedazy), w punktach sprzedaży oraz w Punktach Obsługi Klienta. Komunikat będzie dostępny aż do końca terminu przydatności wycofanego produktu. Działania te są na bieżąco nadzorowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co powinieneś zrobić, jeśli masz ten produkt?

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje: nie należy spożywać serdelków z partii objętej ostrzeżeniem. Jeśli masz je w domu, bezwzględnie się ich pozbądź. Sprawdzenie numeru partii i terminu przydatności do spożycia jest kluczowe dla bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny. Nie ryzykuj zdrowia, spożywając produkt, który może być skażony niebezpieczną bakterią.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Serdelki wieprzowe z szynki, Carrefour Classic, 300.0 g

Serdelki wieprzowe z szynki, Carrefour Classic, 300.0 g Numer partii: 010920226

010920226 Termin przydatności do spożycia: 01.09.2026

01.09.2026 Producent: Zakłady Mięsne STANISŁAWÓW sp. z o.o., Stanisławów 2, 05-304 Stanisławów, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 14120202 WE

Zakłady Mięsne STANISŁAWÓW sp. z o.o., Stanisławów 2, 05-304 Stanisławów, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 14120202 WE Wyprodukowano dla: CARREFOUR POLSKA Sp. z o. o., ul. Targowa 72, 03-711 Warszawa

Autor: gis/ Materiały prasowe

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