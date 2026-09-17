Allegro chce płacić mniej za przesyłki

Allegro i InPost prowadzą negocjacje w sprawie nowej umowy partnerskiej. Jej najważniejszym elementem mają być niższe ceny dostaw. Dla Allegro oznaczałoby to spadek kosztu pojedynczej przesyłki.

– Jesteśmy w trakcie negocjacji, mamy partnerską relację – powiedział prezes Allegro Marcin Kuśmierz podczas konferencji prasowej.

Jak dodał, nowa umowa zapewniłaby Allegro wieloletni dostęp do infrastruktury jednego z najważniejszych graczy na rynku logistycznym.

Umowa nawet do 2031 roku

Plany są długoterminowe. Allegro oczekuje, że nowa umowa obowiązywałaby aż do 31 grudnia 2031 roku. W grę wchodzi więc kilka lat stabilnej współpracy obu firm.

Negocjacje mają obejmować nie tylko ceny. W nowym porozumieniu mają znaleźć się również zasady dotyczące liczby przesyłek, przepustowości sieci oraz poziomu świadczonych usług.

Jednym z elementów ma być także zmieniona formuła indeksacji cen.

Rozmowy idą w dobrym kierunku

Prezes Allegro podkreśla, że rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze.

– Rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze, w dobrym tempie i patrzymy z dużym optymizmem na perspektywę ich zakończenia – zaznaczył Kuśmierz.

Jednocześnie szef Allegro zastrzegł, że dopóki dokument nie zostanie podpisany, umowa pozostaje przedmiotem negocjacji.

Także z punktu widzenia InPostu porozumienie może być korzystne. Firma zyskałaby wieloletnią współpracę z jednym z największych klientów polskiego rynku e-commerce.

Wszystko zaczęło się od listu intencyjnego

Pierwszy ważny krok w kierunku nowej umowy firmy zrobiły w połowie czerwca. Allegro i InPost podpisały wtedy niewiążący list intencyjny dotyczący wypracowania nowej umowy ramowej.

Ma ona regulować współpracę w zakresie dostaw poza domem, czyli tzw. out-of-home. Chodzi przede wszystkim o dostawy do punktów odbioru i automatów paczkowych.

W związku z podpisaniem listu intencyjnego firmy uzgodniły również zawieszenie trwającego postępowania arbitrażowego. Ma ono pozostać zawieszone na czas negocjowania nowego porozumienia.

Klienci mogą mieć powód do zadowolenia

Jeżeli Allegro i InPost podpiszą umowę na zakładanych warunkach, dla Allegro oznaczać to będzie niższy jednostkowy koszt dostaw i większą przewidywalność współpracy z operatorem logistycznym.

Dla klientów Allegro kluczowe będzie natomiast to, czy niższe koszty po stronie platformy przełożą się na tańsze dostawy, promocje lub inne korzyści przy zakupach. Na razie firmy nie przesądzają, jak dokładnie zmiany wpłyną na ceny dla kupujących.

Najpierw obie strony muszą jednak zakończyć negocjacje i złożyć podpisy pod nową umową.

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