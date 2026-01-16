W Zakopanem powstanie "Bachleda Termy Kasprowy" – kompleks basenów termalnych za blisko 385 mln zł plus VAT, który ma być jedną z największych inwestycji turystycznych w Polsce.

Inwestycja rodziny Bachleda-Curuś, realizowana przez Polimex Mostostal, będzie miała powierzchnię 47 tys. m kw. i zostanie wkomponowana w zbocze Gubałówki.

Otwarcie obiektu planowane jest na grudzień 2028 roku, a budowa ma potrwać blisko trzy lata, z możliwością unieważnienia umowy do 2026 r. w przypadku braku kredytu.

Kompleks będzie największym w Polsce zespołem basenów z geotermalną wodą i drugim co do wielkości zadaszonym aquaparkiem, przewyższając kosztowo nawet hotel Gołębiewski w Pobierowie

Bachleda Termy Kasprowy: skala i koszt rekordowej inwestycji

Budowa nowego kompleksu basenów termalnych w Zakopanem ma kosztować, jak wynika z dokumentów giełdowych, dokładnie 384,9 mln zł plus VAT. Inwestycja realizowana przez rodzinę Bachleda-Curuś stanie się jedną z najdroższych w historii polskiej branży turystycznej. Za projektem stoi Adam Bachleda-Curuś, który prowadzi biznes wspólnie z czterema synami. Planowany kompleks Bachleda Termy Kasprowy, o powierzchni ponad 47 tys. m², będzie jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Nowoczesny, całoroczny obiekt powstanie w symbolicznym dla Zakopanego miejscu – na Polanie Szymoszkowej, w miejscu dawnego, otwartego kąpieliska. Generalnym wykonawcą została notowana na warszawskiej giełdzie spółka Polimex Mostostal, która wraz ze swoją spółką zależną Polimex Infrastruktura zrealizuje wkomponowany w zbocze Gubałówki kompleks. Jak informuje Grupa Finansowa Bachleda, inwestycja „ma na celu stworzenie przełomowego wydarzenia dla Zakopanego i całego Podhala”.

Kiedy ruszy budowa i skąd znamy szczegóły umowy?

Szczegółowe informacje na temat inwestycji stały się jawne dzięki obowiązkom informacyjnym generalnego wykonawcy. Skala kontraktu jest na tyle duża, że Polimex Mostostal musiał poinformować o nim w prospekcie giełdowym, dzięki czemu ujawnione zostały kluczowe szczegóły umowy. Zgodnie z nią, właściwe prace budowlane mogą ruszyć już w kwietniu, a ich zakończenie zaplanowano na 6 grudnia 2028 roku. Za ewentualne niedotrzymanie terminu przewidziano kary umowne.

W umowie znalazł się jednak istotny zapis. Może ona zostać unieważniona do 30 marca 2026 r., jeśli spółka Bachleda Termy sp. z o.o. nie uzyska do tego czasu kredytu bankowego, który ma być głównym źródłem finansowania. Jak donosi Onet, na miejscu przyszłej inwestycji, w miejscu dawnego kąpieliska na Polanie Szymoszkowej, rozpoczęły się już prace wyburzeniowe.

Większe niż Gołębiewski. Nowa era dla turystyki w Zakopanem

Wartość kontraktu na budowę term pod Giewontem stawia tę inwestycję w absolutnej czołówce polskiej turystyki. Koszt inwestycji sprawia, że nowe termy w Zakopanem będą droższe niż słynny, wciąż nieotwarty, hotel Gołębiewski w Pobierowie, co czyni je jedną z największych inwestycji w historii polskiej turystyki. Po otwarciu kompleks stanie się również drugim co do wielkości zadaszonym aquaparkiem w kraju, ustępując jedynie kompleksowi "Suntago Wodny Świat" pod Mszczonowem.

Co istotne, projekt ma wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju. Dzięki wykorzystaniu energii geotermalnej, Bachleda Termy Kasprowy mają minimalizować negatywny wpływ na środowisko, co jest kluczowe w tak cennym przyrodniczo regionie. Malownicza lokalizacja tuż obok luksusowego Hotelu Bachleda Kasprowy ma gwarantować gościom widok na panoramę Tatr. Jak podkreśla inwestor, kompleks ma otworzyć „nowy rozdział w historii Zakopanego jako miasta kurortowego na miarę XXI wieku”. Pierwsi goście skorzystają z kąpieli już pod koniec 2028 roku.

