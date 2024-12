Paczka z Action

Co skrywają paczki świąteczne z Action? Pracownicy sklepów Action aktywni w internecie publikują w sieci filmiki, na których to prezentują, co dostali na Boże Narodzenie od swojego pracodawcy. Jedną z takich osób jest użytkowniczka @big.small.world na TikToku. Co się ukazuje po tym, jak kobieta otwiera paczkę? Większość podarunków była w podobnym opakowaniu. Paczka z Action wypchana jest rozmaitymi słodyczami: cukierkami, gorącą czekoladą, ciastkami; ale i słonymi przekąskami takimi jak rozmaite chrupki oraz sosy. Jednak hitem świątecznej paczki z Action jest pozostawiająca wiele do życzenia pod względem estetycznym czapka z wielkim logo firmy. Dodatkowo w paczce pojawił się cienki koc. To nie koniec. W paczce z Action znajdujemy również: deskę do krojenia, przybory do łazienki i świeczkę. Ciekawym upominkiem od pracodawcy jest także....skarbonka z logo firmy. Jak na to, co zobaczyli reagują internauci? Oczywiście zdania są podzielone. Ale taki komentarz wyraża wszystko: "Liczy się gest i pamięć o pracownikach. Ja ucieszyłabym się z takiej paczki. Inni figę z makiem dostają".

Paczka świąteczna z Rossmanna

W internecie nie brakuje także filmików prezentujących paczki świąteczne, jakie dostali do swojego pracodawcy pracownicy drogerii Rossmann. kartonie opatrzonym logo firmy znalazło się kilka przedmiotów. Oprócz firmowych skarpetek ukrytych w eleganckim pudełku pracownicy otrzymali także 100-gramowe opakowanie ziaren kawy, piernikową choinkę, kajmak o smaku orzechowym, wino oraz książkę.

Wcześniej prezentowaliśmy także prezenty świąteczne, jakie dostają pracownicy Lidla i Biedronki. Czy faktycznie są to paczki, jakich faktycznie oczekiwaliby pracownicy firmy ciężko pracujący na jej zysk przez cały rok?