Świąteczne paczki dla pracowników Biedronki

Sieci handlowe obdarowują swoich pracowników świątecznymi paczkami. Niektórzy chwalą się w sieci zawartością pracowniczych paczek. Zaglądamy z nimi do środka pudeł od ich pracodawców. Jeden z użytkowników TikToka, który pracuje w Biedronce, już pokazał, co otrzymał w prezencie. Co tam się znalazło? Przyprawnik (pojemnik na przyprawy) oraz 12 przypraw niezbędnych do świątecznych potraw, rozmaite cukierki: krówki, kokosowe i marcepanowe. Jednak to tylko takie drobne dodatki. Prezent główny to trzy patelnie firmy Tefal. "A oprócz patelni dostaliśmy też 600 zł zasilenia do wydania w Biedronce na zakupy, więc całkiem spoko" - dodał TikToker.

To nie koniec świątecznych prezentów dla pracowników Biedronki i ich rodzin. Sieć przekazuje, że przygotowuje 4 rodzaje paczek dla dzieci w zależności od wieku (0-2 lata, 3-6 lat, 7-10 lat i 11-18 lat). Oprócz paczek, w ramach pakietu świątecznego, pracownicy otrzymują e-kody pracownicze, którymi mogą zapłacić za zakupy w Biedronce lub Hebe.

I upominkami dla dzieci chwalą się pracownicy Biedronki w sieci. Co tam mamy? Pracownica Biedronki publikująca na TikToku pod nickiem "niebanalnamatka" pokazała, co dostali jej synowie. W paczce dla dzieci w wieku od 11 do 18 lat były następujące rzeczy: statyw do telefonu, kabel do ładowarki 3w1, słuchawki bezprzewodowe, kubek termiczny, układanka logiczna, gra Triominos. Zaś w paczce dla młodszych dzieci można było znaleźć: zabawkę pluszową, kolorowankę w rolce, grę Tekitoua, grę sensoryczną, plakaty edukacyjne.

Lidl rozdaje prezenty na świąta

A co swoim pracownikom przekaże Lidl z okazji Bożego Narodzenia. Sieć Lidl poinformowała, że każdy z jej polskich pracowników dostał prezenty na święta. Chodzi m.in. o kupony na 1 tys. zł. Każdemu pracownikowi Lidl Polska przysługują "świąteczne" kody w wysokości 1 tys. zł do zrealizowana w sklepach sieci. Poza tym w grudniu każdy pracownik Lidla otrzyma upominek świąteczny. Firma przekazuje, że ich wartość wyniosła ponad 832 tys. zł. Lidl Polska tradycyjnie przygotował także atrakcyjne pakiety świąteczne dla dzieci swoich pracowników. W tym roku sieć zamówiła łącznie około 22,7 tys. sztuk paczek dla najmłodszych, których wartość wyniosła ponad 4,8 mln zł. Prezenty otrzymają wszystkie dzieci pracowników, które nie przekroczyły 13. roku życia. Pakiety są zróżnicowane ze względu na wiek obdarowanych: są to cztery rodzaje paczek, których zawartość dobrana jest do wieku dzieci. W pakietach znajdą się m.in. tablica interaktywna, puzzle drewniane, maskotki, gry. Starsze dzieci mogą również spodziewać się słodyczy.