Adam Glapiński zaskoczył słowami o maśle na konferencji. Zdradził, co je

Adam Glapiński zaczął podczas konferencjo mówić o doniesieniach o wyjątkowo drogim pieczywie. - Ceny wzrosły, ale nie że chleb kosztuje 30 zł. A z masłem jest teraz problem z tym, kto bardziej obniży ceny masła – mówił prezes NBP. Według niego masło naturalne zostało zastąpione olejami roślinnymi. – Te rodziny wrócą do masła naturalnego, ale nie tak szybko, część pozostanie przy maśle roślinnym – dodał. Adam Glapiński powiedział też, ze w jednej z gazet znalazł wytłumaczenie, dlaczego chleb jest tańszy, który sam konsumuje, jest tańszy. Następnie powołał się na słowa mistrza piekarnictwa cytowanego w artykule. - Ja skromnie jem chleb baltonowski, jest bardzo dobry, to normalny chleb. Nie ma tam rodzynek, orzechów, ale to jest chleb. To nie jest jakiś podchleb, to nie jest jakiś surogat chleba, to nie jest parachleb, to nie jest jak czekoladopodobny produkt. To jest normalny zwykły chleb, dobry. I szczęśliwie te ceny wzrosły, ale w tym wypadku nie kosztują 30 zł. Opanujmy się, zobaczmy, co się z masłem dzieje – stwierdził Adam Glapiński. Stwierdził także, że według niego podobnie „nakręciła się panika” w stosunku do cen węgla, którego Polacy nakupowali przez nią za dużo.

