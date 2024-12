Nowa bitwa Biedronki i Lidla! Zaczęło się wielkie odliczanie do świąt

Święta Bożego Narodzenia to czas, który dla wielu z nas wiąże się nie tylko z rodzinnymi spotkaniami, ale także ze znaczącymi wydatkami na prezenty i świąteczne przygotowania. Sieci handlowe doskonale zdają sobie z tego sprawę i co roku prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie klientów. W tym roku Biedronka i Lidl postanowiły wprowadzić innowacyjne rozwiązanie - cyfrowe kalendarze adwentowe dostępne w ich aplikacjach mobilnych. To nowatorskie podejście do tradycyjnej formy świątecznego odliczania spotkało się z dużym zainteresowaniem konsumentów.

Jak działają cyfrowe kalendarze adwentowe Biedronki i Lidla?

Biedronka oferuje swoim klientom możliwość codziennego "wytrząsania" niespodzianek w aplikacji mobilnej od 1 do 24 grudnia 2024 roku. Pierwszego grudnia sieć przygotowała voucher o wartości 10 zł, który można było wykorzystać przy zakupach za minimum 11 zł w ciągu kolejnych trzech dni.

Lidl również wystartował z podobną akcją w aplikacji Lidl Plus. Proces korzystania z promocji jest prosty:

Codziennie należy zajrzeć do aplikacji

Odebrać dostępny kupon promocyjny

Aktywować go przed zakupami

Zeskanować aplikację przy kasie

Na początek grudnia Lidl zaoferował swoim klientom rabat w wysokości 15 zł, który można było wykorzystać przy zakupach za minimum 100 zł do 2 grudnia.

Porady dla korzystających z promocji Biedronki i Lidla

Warto codziennie sprawdzać obie aplikacje, ponieważ promocje są czasowo ograniczone

Przed zakupami należy dokładnie przeczytać warunki wykorzystania kuponów (minimalna kwota zakupów, data ważności)

Kupony trzeba aktywować przed zeskanowaniem przy kasie

Niektóre promocje mogą się łączyć z innymi dostępnymi w aplikacji rabatami

Nie warto robić zakupów tylko ze względu na kupon - należy przemyśleć, czy rzeczywiście potrzebujemy produktów za wymaganą minimalną kwotę

Te cyfrowe kalendarze adwentowe to nie tylko sposób na oszczędności, ale także sprytna strategia marketingowa zachęcająca do regularnego korzystania z aplikacji mobilnych sieci handlowych i częstszych zakupów w okresie przedświątecznym.

Należy pamiętać, że choć promocje mogą być kuszące, warto robić przemyślane zakupy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i wcześniej przygotowaną listą. Dzięki temu unikniemy impulsywnych decyzji zakupowych i realnie zaoszczędzimy na świątecznych przygotowaniach.

Tańszy jest Lidl czy Biedronka? Klienci są w szoku, mówią tylko o jednym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.