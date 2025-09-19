Ministerstwo Funduszy przeanalizowało 3206 umów z branży HoReCa, kierując 1389 projektów do dalszej kontroli z powodu potencjalnych nieprawidłowości.

W 39 pogłębionych kontrolach wykryto 7 przypadków nieprawidłowości, ale projekty z "zabarwieniem politycznym" okazały się zgodne z zasadami.

Najczęstsze uchybienia to niewłaściwe wykorzystanie środków (np. niezgodne z planem biznesowym) oraz konflikty interesów.

Konsekwencje za nieprawidłowości są surowe: od wstrzymania finansowania po możliwe skierowanie sprawy do prokuratury.

Weryfikacja umów w branży HoReCa

Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poinformowała, że analizie poddano 3206 umów podpisanych z podmiotami z sektora HoReCa. Dokumenty podzielono na dwie grupy – te, które nie budziły żadnych zastrzeżeń, oraz te, w których istniało choćby minimalne ryzyko nieprawidłowości. Ostatecznie do dalszej kontroli skierowano 1389 projektów.

– „Obejrzane zostały wszystkie umowy i podzielone na dwie grupy: te, w których widać, że jest wszystko OK oraz te, w przypadku których istnieje nawet minimalna możliwość, że coś jest nie tak” – wyjaśniła szefowa resortu.

Kontrole pogłębione i nieprawidłowości

W 39 sprawach przeprowadzono tzw. kontrole pogłębione, obejmujące projekty budzące największe zainteresowanie opinii publicznej. W ich ramach stwierdzono 7 przypadków nieprawidłowości.

– „W tej grupie znalazły się projekty, co do których były podejrzenia, że mają ‘zabarwienie polityczne’. W jednym przypadku chodziło o rodzinę posła Platformy, w drugim – rodzinę samorządowca z PiS. Oba projekty okazały się zgodne z zasadami” – zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Rodzaje wykrytych uchybień

Minister wskazała na dwa główne typy problemów. Pierwszym jest niewłaściwe wykorzystanie środków, czyli inwestycje niezgodne z planem biznesowym.

– „Przykładowa łódka jest, ale nie pływa (...), to ewidentny dowód na to, że to nie jest działanie zgodne z planem biznesowym” – mówiła ministra.

W takich przypadkach konsekwencje będą surowe – beneficjent nie otrzyma finansowania. Z kolei gdy działalność jest zgodna z planem, lecz postępuje wolniej niż zakładano, grozi jedynie upomnienie i ponowna kontrola.

Drugim rodzajem naruszeń jest konflikt interesów, czyli sytuacja, gdy ekspert oceniający projekt jest powiązany z jego beneficjentem.

– „Jeśli to zostanie udowodnione, dotacji nie będzie, a sprawa może się skończyć nawet w prokuraturze” – podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025