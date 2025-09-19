Afera KPO. Pełczyńska-Nałęcz ujawnia wyniki kontroli projektów HoReCa

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-09-19 12:49

Ponad 3,2 tys. projektów HoReCa zostało przeanalizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z tej liczby blisko 1,4 tys. przypadków skierowano do dalszej weryfikacji, a w 39 sprawach przeprowadzono kontrole szczegółowe. Jak poinformowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, stwierdzono 7 nieprawidłowości.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przemawiająca na tle ekranu z napisem KONTROLE PROJEKTÓW Z BRANŻY HoReCa, podczas konferencji prasowej. Więcej o aferze KPO przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Paweł Supernak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przemawiająca na tle ekranu z napisem "KONTROLE PROJEKTÓW Z BRANŻY HoReCa", podczas konferencji prasowej. Więcej o aferze KPO przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Ministerstwo Funduszy przeanalizowało 3206 umów z branży HoReCa, kierując 1389 projektów do dalszej kontroli z powodu potencjalnych nieprawidłowości.
  • W 39 pogłębionych kontrolach wykryto 7 przypadków nieprawidłowości, ale projekty z "zabarwieniem politycznym" okazały się zgodne z zasadami.
  • Najczęstsze uchybienia to niewłaściwe wykorzystanie środków (np. niezgodne z planem biznesowym) oraz konflikty interesów.
  • Konsekwencje za nieprawidłowości są surowe: od wstrzymania finansowania po możliwe skierowanie sprawy do prokuratury.

Weryfikacja umów w branży HoReCa

Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poinformowała, że analizie poddano 3206 umów podpisanych z podmiotami z sektora HoReCa. Dokumenty podzielono na dwie grupy – te, które nie budziły żadnych zastrzeżeń, oraz te, w których istniało choćby minimalne ryzyko nieprawidłowości. Ostatecznie do dalszej kontroli skierowano 1389 projektów.

„Obejrzane zostały wszystkie umowy i podzielone na dwie grupy: te, w których widać, że jest wszystko OK oraz te, w przypadku których istnieje nawet minimalna możliwość, że coś jest nie tak” – wyjaśniła szefowa resortu.

Kontrole pogłębione i nieprawidłowości

W 39 sprawach przeprowadzono tzw. kontrole pogłębione, obejmujące projekty budzące największe zainteresowanie opinii publicznej. W ich ramach stwierdzono 7 przypadków nieprawidłowości.

„W tej grupie znalazły się projekty, co do których były podejrzenia, że mają ‘zabarwienie polityczne’. W jednym przypadku chodziło o rodzinę posła Platformy, w drugim – rodzinę samorządowca z PiS. Oba projekty okazały się zgodne z zasadami” – zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Rodzaje wykrytych uchybień

Minister wskazała na dwa główne typy problemów. Pierwszym jest niewłaściwe wykorzystanie środków, czyli inwestycje niezgodne z planem biznesowym.

„Przykładowa łódka jest, ale nie pływa (...), to ewidentny dowód na to, że to nie jest działanie zgodne z planem biznesowym” – mówiła ministra.

W takich przypadkach konsekwencje będą surowe – beneficjent nie otrzyma finansowania. Z kolei gdy działalność jest zgodna z planem, lecz postępuje wolniej niż zakładano, grozi jedynie upomnienie i ponowna kontrola.

Drugim rodzajem naruszeń jest konflikt interesów, czyli sytuacja, gdy ekspert oceniający projekt jest powiązany z jego beneficjentem.

„Jeśli to zostanie udowodnione, dotacji nie będzie, a sprawa może się skończyć nawet w prokuraturze” – podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025

Polecany artykuł:

Koniec z ulgą mieszkaniową dla inwestorów. Znamy szczegóły zmian
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Pytanie 1 z 15
Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu?
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
KPO