Afera w NCBR. Prokuratura zarzuca wyłudzenie 8 mln zł

Nadzór nad NCBR – zmiany organizacyjne

"Dzisiaj weszła w życie ustawa, która przywraca nadzór nad NCBR Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (...) Chcę potwierdzić, dzisiaj zgodnie z ustawą odwołałem dyrektora NCBR i o godz. 12.00 podpisałem powołanie nowego dyrektora w NCBR. I to jest początek zmian, które są przed nami" - powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister nauki Dariusz Wieczorek.

"Dziękuję bardzo za to zaufanie, bo nie ukrywam - to duża od razu odpowiedzialność, jak się obejmuje tego typu instytucję. Ja ze swojej strony obiecuję przede wszystkim poddać analizie te wszystkie procesy, które aktualnie biegną. (...) Te podmioty naukowe, żeby brały udział w rozwoju, wdrażaniu nowych technologii; bo pamiętajmy, że środki które są inwestowane mają służyć rozwojowi gospodarczemu" - powiedział nowo powołany dyrektor prof. Jerzy Małachowski.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski jest dziekanem Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej WAT. Specjalizuje się w takich dziedzinach, jak metody komputerowe mechaniki, inżynieria biomedyczna, inżynieria obliczeniowa.

Afery finansowe w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?

Szef resortu nauki podczas konferencji prasowej mówił również, że nad NCBR ciążą poważne zarzuty i że centrum będzie wymagało reorganizacji oraz przywrócenia wiarygodności.

"Będziemy występowali do pana ministra Siemnioniaka (Tomasza, koordynatora służb specjalnych - PAP) o objęcie nadzorem antykorupcyjnym tej instytucji i prowadzili działania dotyczące weryfikacji jej finansów" - zapowiedział minister Wieczorek.

Wiceminister Marek Gzik przyznał, że to, co się działo w NCBR w ostatnich latach budzi w kierownictwie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "wielki niepokój".

Ryzyko pozbawienia NCBR środków unijnych

"Ta instytucja jest ważna ze względu na środki, którymi dysponuje. Pośredniczy w wydawaniu środków unijnych. Istniało ryzyko, które mam nadzieję, że już zażegnaliśmy, że ta instytucja zostanie pozbawiona środków unijnych. Uruchomiliśmy krajowy program odbudowy i do NCBR trafi w najbliższym czasie 15 miliardów złotych. Musimy więc tej instytucji przywrócić rangę i prestiż" - tłumaczył wiceminister.

Zaznaczył, że w ostatnim roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju różne instytucje prowadziły ok. 70 postępowań, a w ciągu ostatnich dwóch lat zostało wymienionych trzech jego dyrektorów. MNiSW jest m.in. w kontakcie z Najwyższą Izbą Kontroli, która również sprawdza sytuację w NCBR.

"Pół roku temu NIK przekazała dokumenty do prokuratury, aby uruchomić postępowania. To znów przykład, Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało prokuraturę po to, żeby zamiatać pewne sprawy pod dywan. Żadne sprawy przekazane przez nich po postępowaniach wyjaśniających w NCBR nie zostały uruchomione przez prokuraturę. Mam nadzieję, że wkrótce do nich wrócimy, ponieważ są to dość poważne zarzuty" - powiedział Marek Gzik.

Zapowiedział, że ministerstwo będzie teraz prowadzić "szereg weryfikujących postępowań", bo w NCBR zachodziło wiele "korupcjogennych i kryminogennych" zjawisk.

Zarzuty prokuratury: wyłudzenie 8 mln zł z NCBR

Dariusz Wieczorek odniósł się również do faktu, że Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła w czwartek byłemu prezesowi NCBR Invest Fund, Krzysztofowi W., zarzuty udziału w grupie przestępczej, wyłudzenia 8 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i prania brudnych pieniędzy.

"To świadczy o tym, że służby zaczęły działać i reagują na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i innych podmiotów, które zgłaszały przekroczenia i podejrzenie łamania prawa do prokuratury, a prokuratura nie reagowała. Myślę, że to jest początek tego procesu i pewnie jeszcze wiele tego typu informacji się pojawi. Wiemy, do jakich patologii dochodziło, jeśli chodzi o dysponowanie środkami w NCBR" - powiedział minister Wieczorek.

