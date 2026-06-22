Afera w Szpitalu Południowym pogrąży KO? „Nikt już nie chce się do niego przyznawać”

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-06-22 21:51

Afera wokół Szpitala Południowego nie schodzi z pierwszych stron politycznych rozmów. W najnowszym odcinku podcastu „Niedyskretnie o politykach”, Joanna Miziołek i Eliza Olczyk analizowały kulisy sprawy Dawida Kacprzyka, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej. Padły mocne słowa o „pięknej katastrofie”, politycznych układach i strategii Donalda Tuska wobec jednego z największych kryzysów ostatnich miesięcy.

Joanna Miziołek w fioletowej bluzce i Eliza Olczyk w zielonym kombinezonie podczas nagrania podcastu „Niedyskretnie o politykach” przy drewnianym stole z mikrofonami i kubkami. O kulisach politycznych afer przeczytasz więcej na Super Biznes.
Autor: SE/ Youtube Dziennikarki Joanna Miziołek i Eliza Olczyk podczas nagrania podcastu „Niedyskretnie o politykach” analizują aferę w Szpitalu Południowym przy drewnianym stole z mikrofonami i kubkami. O kulisach politycznych afer możesz przeczytać na Super Biznes.

Wszyscy odcięli się od znanego lekarza 

Zdaniem prowadzących sprawa byłego radnego KO i byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym dopiero się rozkręca. Kolejne publikacje i nowe informacje sprawiają, że temat wraca niczym serial z kolejnymi odcinkami.

– Dzisiaj nikt się do niego nie przyznaje, bo jest już byłym działaczem – zauważyły dziennikarki, wskazując, że polityczne odcinanie się od problemu stało się widoczne niemal natychmiast po wybuchu afery.

Zamiast o lekarzu, mówią o sygnaliście

W programie zwrócono uwagę na to, że część polityków próbuje przesunąć uwagę opinii publicznej z samej afery na osoby, które ją nagłośniły.

Prowadzące zauważyły, że coraz częściej dyskusja dotyczy sygnalisty oraz dziennikarzy opisujących sprawę, a nie tego, co miało dziać się w samym szpitalu.

Według autorek programu taki sposób prowadzenia narracji może jednak nie zatrzymać politycznych konsekwencji.

Donald Tusk wyciągnie polityczny topór?

Jednym z głównych tematów była reakcja premiera Donalda Tuska. Dziennikarki przypomniały, że w czasie afery hazardowej szef rządu reagował błyskawicznie, pozbywając się nawet ważnych współpracowników.

Tym razem sytuacja wygląda inaczej. Według komentatorek Tusk może uznawać, że kryzysu nie da się ugasić jedną dymisją i zamiast radykalnych ruchów wybiera przeczekanie politycznej burzy.

– W przypadku afery hazardowej wiedział, że szybka reakcja może uratować rząd. Dziś sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana – oceniono w podcaście.

Salonik VIP i leczenie poza kolejką

Najwięcej emocji budzi jednak wątek specjalnego „saloniku VIP” w Szpitalu Południowym. To właśnie ten element sprawy najmocniej działa na wyobraźnię opinii publicznej.

W programie podkreślano, że zarzuty dotyczą nie tylko pojedynczych osób, ale całego mechanizmu, który miał pozwalać wybranym osobom na szybszy dostęp do badań i świadczeń.

Zdaniem prowadzących właśnie dlatego sprawa wzbudza tak duże zainteresowanie, bo pokazuje konkretny system działania, a nie tylko pojedynczy incydent.

Kłopot dla Trzaskowskiego

W dyskusji pojawił się także wątek Rafała Trzaskowskiego. Dziennikarki przypomniały informacje dotyczące kontaktów pomiędzy lekarzem alarmującym o nieprawidłowościach a prezydentem Warszawy.

Zdaniem autorek podcastu kolejne publikacje mogą sprawić, że temat będzie wracał jeszcze przez wiele tygodni.

– To nie wygląda na aferę jednego dnia. Raczej na historię, która będzie miała kolejne rozdziały – podsumowały.

Nie tylko szpital. Kolejne polityczne fronty

W podcaście poruszono także temat napięć wokół relacji polsko-ukraińskich oraz reperkusji związanych z odebraniem odznaczenia byłemu prezydentowi Ukrainy. Jak zauważyły prowadzące, emocji w polityce jest wiele, a ostatnie tygodnie pokazują, że kolejne kryzysy nakładają się na siebie. 

Autorki nagrania zgodnie stwierdziły, że wakacyjnego spokoju w polskiej polityce na razie nie widać.

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