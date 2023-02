Wielka transakcja na rynku mediów. Agora wygrywa w sądzie i przejmuje "Radio Zet"

Sąd wydał prawomocny wyrok

"W wyniku zawarcia umowy w dniu 27 lutego 2023 r. Agora stała się właścicielem łącznie 510 udziałów Eurozet, stanowiących 51 proc. kapitału zakładowego i 51 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet, czyli większościowym wspólnikiem"-czytamy w portalu.

- Dzięki połączeniu sił Grupy Radiowej Agory i Eurozetu jako drugi największy nadawca w Polsce stajemy teraz do rywalizacji o pozycję lidera polskiego rynku radiowego – zapowiada Bartosz Hojka, prezes Agory, cytowany przez Business Insider.

Według portalu, w osobnym komunikacie Agora wskazała, że kupiła wspomniane udziały "w zamian za cenę wyjściową sprzedaży w kwocie 9 mln 170 tys. euro". Choć ostateczna kwota może zostać jeszcze skorygowana.

UOKiK blokował zakup Agory

Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK w październiku 2019 r. Miesiąc później prezes skierował sprawę do tzw. drugiego etapu, co oznaczało, że konieczne było przeprowadzenie dokładnego badania rynku. W listopadzie 2020 r. przedstawił zastrzeżenia do tej koncentracji.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, który zakazał transakcji. Twierdził, że w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.

Według Business Insider UOKiK wskazywał, że w przypadku rynków lokalnych po dokonaniu koncentracji w rękach Agory pozostawałoby ponad 40 proc. częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i Aglomeracji Śląskiej.

"Na niektórych z rynków lokalnych reklamy radiowej procentowy udział połączonego podmiotu byłby bardzo wysokiw Legnicy kształtował się na poziomie 80-100 proc., w Poznaniu na poziomie 40-50 proc., w Zielonej Górze na poziomie 30-40 proc. (zsumowane udziały z 2019 r.) -czytamy w Business Insider.

