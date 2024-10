Akcyza na papierosy i płyny do e-papierosów w górę. Paczka zdrożeje do 27 zł

Pół miliarda złotych kary dla Biedronki. Poszło to rabaty

Ogromna podwyżka akcyzy na papierosy

Sejm uchwalił nowelę ustawy zwiększającą akcyzę na papierosy i płyn do papierosów elektronicznych. Teraz ustawa trafi do Senatu. W nowelizacji zapisana została nowa tzw. mapa drogowa podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe, czyli informacja o planowanych podwyżkach akcyzy na papierosy, wyroby tytoniowe oraz płyn do e-papierosów i wyrobów nowatorskich w latach 2025-2027. Nowe stawki akcyzy mają przede wszystkim ograniczyć konsumpcję wyrobów tytoniowych i ich substytutów, szczególnie przez osoby nieletnie.

Stawka akcyzy na papierosy:

* w 2025 r. – 345 zł/1000 szt. (wzrost z 276 zł/1000 szt.), czyli więcej o 25 proc.;

* w 2026 r. – 414 zł/1000 szt., czyli więcej o 20 proc.;

* w 2027 r. – 476,1 zł/1000 szt., czyli więcej o 15 proc.

Znowelizowana ustawa zakłada, że w 2025 r. stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów wzrośnie o 25 proc., w roku 2026 - o 20 proc., a w roku 2027 – o 15 proc.

Część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia zostanie podniesiona o 38 proc. w roku przyszłym, o 30 proc. w roku 2026 oraz o 22 proc. w roku 2027.

Zgodnie z ustawą stawki akcyzy na cygara i cygaretki w przyszłym roku zostaną podniesione o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc., a w roku 2027 – o 15 proc.

W górę pójdą także stawki akcyzy – w części kwotowej, nałożone na wyroby nowatorskie (podgrzewane wyroby tytoniowe). Wzrosną one o 50 proc. w roku 2025, o 20 proc. w roku 2026 oraz o 15 proc. w roku 2027.

Podniesiona ma zostać też akcyza na płyn do papierosów elektronicznych - w przyszłym roku ma ona wzrosnąć o 75 proc., w roku 2026 o 50 proc., a w 2027 r. o 25 proc.

Paczka papierosów za 27 zł

Według Ministerstwa Finansów cena paczki papierosów po podwyżce akcyzy może sięgnąć 20,82 zł w przyszłym roku, 23,85 zł w roku 2026 i 26,54 zł w roku 2027. Dotychczasowe stawki opodatkowania będą obowiązywać do 28 lutego 2025 roku. Od 1 marca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku będzie obowiązywać nowa wysokość akcyzy.

