Gigantyczne wzrosty cen za ogrzewanie! Nawet jeśli masz kocioł gazowy zapłacisz tysiące podatku ekologicznego

Wciąż możemy dostać dopłaty z programu "Czyste powietrze", aby wymienić kopciucha na piec gazowy. Jednak za kilka lat, również od pieców gazowych będziemy płacić podatek ekologiczny. To skutek polityki, która planuje zmniejszenie emisji CO2 w Unii Europejskiej do 2030 roku i systemu handlu emisjami ETS2. O ile koszty pierwszej wersji ETS ponosiły duże przedsiębiorstwa, to druga uderzy także w przeciętnego Kowalskiego.

ETS2 ma wejść w życie w Polsce od 2027 roku, a przy wysokich cenach energii UE może odłożyć ich wprowadzenie do 2028 roku. Jak wynika z raportu o wpływie unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami na koszty życia Polaków przygotowanego przez byłą wiceprezeskę PGE Wandę Buk i Marcina Izdebskiego eksperta Fundacji Republikańskiej, dla przeciętnej rodziny ogrzewającej dom gazem w latach 2027-2030 skumulowany koszt dyrektywy ETS2 wyniesie 6 338 zł, a w latach 2027-2035 nawet 24 018 zł. Z kolei rodzina, która zużywa dużo energii zapłaci nawet o 12 100 zł więcej i kolejno 45 851 zł.

Jeszcze więcej zapłacą ogrzewający domy węglem, bo ETS2 podbije ceny surowca. Jak czytamy w raporcie, przeciętna rodzina ogrzewająca dom węglem w latach 2027-2030 zł zapłaci dodatkowo 10 311 zł, a w latach 2027-2035 nawet 39 074 zł. Z kolei jeśli będzie to rodzina zużywająca koszty wzrosną kolejno do 20 403 zł i 77 318 zł!

Koszty będą rosły z roku na rok. Zapłacimy nawet więcej za paliwo

Jak czytamy w dalej w raporcie "Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków" koszty będą rosły z roku na rok. Dodatkowy roczny koszt ogrzewania budynku 100 m2 z użyciem gazu w 2027 roku wyniesie 301 zł, a w przypadku węgla 1039 zł. Jednak do 2035 roku te kwoty w rozliczeniu rocznym wzrosną do 1403 zł i 4849 zł!

Z kolei dodatkowy roczny roczny podgrzania wody przez gospodarstwo domowe o przeciętnym zużyciu ciepłej wody w 2027 roku wzrośnie o 79 zł w przypadku gazu ziemnego i o 153 zł w przypadku węgla. W 2035 roku te stawki wzrosną aż do 370 zł i 712 zł!

Podobnie z rocznymi kosztami podgrzania posiłków. W przypadku gazu ziemnego wzrost w 2027 roku wyniesie 62 zł rocznie, w przypadku LPG 70 zł rocznie. W 2035 roku rachunki będą już wyższe o 288 zł i 328 zł!

Do tego dojdą opłaty ETS2 doliczane do cen paliw. W 2027 roku za litr diesla zapłacimy dodatkowo 0,35 zł; benzyny 0,29 zł, a LPG 0,21 zł. W 2035 roku te stawki wzrosną do 1,65 zł; 1,37 zł i 0,96 zł, co drastycznie odbije się na naszych portfelach przy tankowaniu.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.