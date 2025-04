Podpisywanie cyfrowych dokumentów w aplikacji ułatwia życie – dosłownie i w przenośni. Najnowsza funkcja mObywatela zapewnia jeszcze więcej swobody posiadaczom dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Od teraz użytkownicy za pomocą skrótu w mDowodzie mogą przejść do danych swojego fizycznego dowodu osobistego i zmienić 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2) bez podawania kodu PUK. Wystarczy podać numer CAN e-dowodu i dotychczasowy PIN2, żeby łatwo przejść do jego zmiany w aplikacji. Funkcja oferuje całkiem nowe możliwości zarządzania e-dowodem, a wszystko odbywa się szybko i wygodnie w telefonie użytkownika.

Zmiana kodu PIN2 bez użycia PUK

PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2) jest niezbędny, żeby podpisywać dokumenty cyfrowe e-dowodem. Kod ten ustalany jest podczas odbioru e-dowodu i ma 6 cyfr. Właściciel dokumentu wybiera go samodzielnie i aktywuje nim certyfikat podpisu osobistego w urzędzie.

W marcu tego roku użytkownicy aplikacji, którzy zapomnieli swojego kodu PIN2, otrzymali możliwość jego zmiany przy użyciu kodu PUK e-dowodu w usłudze Podpisz dokument. Jednocześnie, w trakcie podpisywania dokumentu, mogli tym samym sposobem odblokować certyfikat podpisu osobistego, jeśli PIN2 został wpisany błędnie trzy razy.

W najnowszej wersji aplikacji (wydanie 4.56) wprowadzona została funkcja, która umożliwia zmianę kodu PIN2 bez użycia kodu PUK. Wystarczy, że użytkownik pamięta swój poprzedni PIN2. Jego zmiany dokona, wchodząc do szczegółów dowodu osobistego ze skrótu dostępnego na dokumencie mDowód. Aplikacja przeprowadzi go następnie przez intuicyjny proces, w którym zmieni swój 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego łatwo i szybko.

Jak zmienić PIN2 ze szczegółów e-dowodu?

Zmiana kodu PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2) z poziomu szczegółów e-dowodu przebiega w następujący sposób:

Należy otworzyć mDowód w aplikacji mObywatel. W mDowodzie należy wybrać skrót Dane dowodu osobistego, a następnie nacisnąć Pokaż dane. Użytkownik zobaczy dane dowodu osobistego, w tym jego serię i numer, organ wydający, termin ważności i datę wydania. Poniżej danych dowodu należy nacisnąć Zmień PIN do podpisu osobistego. Użytkownik zobaczy następnie pole, w które należy wpisać dotychczasowy 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego w e-dowodzie (tzw. PIN2). W kolejnym kroku w usłudze pojawi się pole do wpisania numeru CAN e-dowodu. To 6 cyfr umieszczonych w prawym dolnym rogu fizycznego dokumentu na stronie ze zdjęciem. Następnie należy wpisać nowy PIN2 do podpisu osobistego dwa razy w przeznaczonych do tego polach. Po wpisaniu nowego kodu wymagane jest przyłożenie e-dowodu do anteny NFC z tyłu urządzenia, żeby zatwierdzić zmianę. Dokument powinien pozostać przyłożony do telefonu do czasu potwierdzenia zmiany kodu PIN2 na ekranie aplikacji. To już wszystko – kod PIN2 e-dowodu został zmieniony!

Więcej swobody w zarządzaniu e-dowodem w mObywatelu

Podpisywanie dokumentów w mObywatelu to duże ułatwienie dla osób, które chcą używać podpisu osobistego z e-dowodu i składać go na cyfrowych dokumentach. Twórcy usługi rozwijają ją tak, żeby dostarczać użytkownikom rozwiązania wychodzące naprzeciw ich potrzebom i codziennym wyzwaniom.

Aplikacja staje się coraz bardziej zaawansowanym narzędziem do zarządzania e-dowodem, nie tylko podczas podpisywania dokumentów w usłudze Podpisz dokument.

Więcej o usłudze Podpisz dokument przeczytać można na stronie Podpisz dokument - mObywatel

Film instruktażowy o podpisywaniu dokumentów znajduje się pod linkiem Podpisz dokument w aplikacji mObywatel

Więcej o aplikacji mObywatel przeczytać można na stronie mObywatel 2.0 - Aplikacja mobilna i serwis dla obywateli

Ministerstwo Cyfryzacji

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.