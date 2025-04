W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) światło dzienne ujrzał projekt nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel oraz niektórych innych ustaw, zapowiadający prawdziwą rewolucję w cyfrowej administracji. Aplikacja, która już teraz zrewolucjonizowała sposób, w jaki obywatele identyfikują się i korzystają z usług publicznych, ma zyskać szereg nowych, przełomowych funkcji. Przyjrzyjmy się bliżej, co czeka nas w mObywatel 2.0.

Koniec z kolejkami? mObywatel umożliwi załatwianie spraw urzędowych online

Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości jest możliwość załatwiania spraw urzędowych bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dzięki nowym przepisom, użytkownicy mObywatel będą mogli nie tylko prezentować swoje dokumenty w formie elektronicznej, ale również składać podpisane wnioski i pisma, eliminując konieczność osobistych wizyt w urzędach i uciążliwe stanie w kolejkach. To ogromny krok w kierunku cyfryzacji administracji publicznej i realne ułatwienie dla obywateli.

Kolejną innowacją jest wdrożenie wirtualnego asystenta opartego o model sztucznej inteligencji. Co ważne, asystent ten ma działać w sposób bezpieczny i transparentny, nie wykorzystując danych osobowych użytkownika. Będzie on służył pomocą w nawigacji po usługach publicznych, odpowiadał na pytania i udzielał wskazówek, stając się niezastąpionym doradcą w kontaktach z urzędami.

mLegitymacja nauczyciela – rewolucja w szkolnictwie?

Projekt nowelizacji wprowadza również zmiany w zakresie legitymacji szkolnych. Co ciekawe, planowane jest odstąpienie od wydawania mLegitymacji nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich i za granicą, którzy już posiadają tradycyjne legitymacje w formie karty. Jak argumentują autorzy projektu, nauczyciele ci są już uprawnieni do posiadania legitymacji służbowej nauczyciela w postaci karty formatu ID-1, a dublowanie dokumentów w formie elektronicznej byłoby zbędne. Pozostali nauczyciele otrzymają elektroniczną legitymację, co z pewnością ułatwi im codzienne funkcjonowanie.

Również uczniowie zyskają dostęp do elektronicznych legitymacji. Szkolna mLegitymacja będzie przysługiwać uczniom pełnoletnim oraz tym niepełnoletnim, których rodzice nie wyrazili sprzeciwu. Oznacza to, że młodzi ludzie będą mogli w wygodny i bezpieczny sposób potwierdzać swój status ucznia, np. korzystając ze zniżek na przejazdy komunikacją miejską czy wstęp do muzeów. Warto podkreślić, że legitymacja w wersji fizycznej będzie wydawana na wniosek uprawnionego, co daje możliwość wyboru preferowanej formy dokumentu.

Ewidencja legitymacji – porządek i kontrola w cyfrowym świecie

Nowelizacja wprowadza również obowiązek prowadzenia przez szkoły ewidencji blankietów i wydanych legitymacji nauczycielskich. Ma to na celu zapewnienie porządku i kontroli w procesie wydawania dokumentów oraz zapobieganie nadużyciom.

Kolejną ważną zmianą jest umożliwienie bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych w systemie mObywatel. Jak podkreślają autorzy projektu, "wprowadzona zmiana umożliwi bezpieczne przechowywanie danych w systemie mObywatel i zapewni możliwość ich odzyskania". Oznacza to, że Twoje dane osobowe i dokumenty będą przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z najwyższymi standardami ochrony danych.

Rozszerzony zostanie również zbiór narzędzi do weryfikacji kryptograficznej dokumentów mobilnych. Dzięki temu, użytkownicy mObywatel będą mogli w łatwy i szybki sposób potwierdzić autentyczność dokumentów, np. w kontaktach z urzędami czy firmami.

Podpisy elektroniczne – podpisuj dokumenty bez wychodzenia z domu

Nowelizacja umożliwi Ministrowi Cyfryzacji zapewnienie narzędzia do opatrywania dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem elektronicznym i podpisem osobistym, oprócz istniejącego podpisu zaufanego. Oznacza to, że będziesz mógł podpisywać dokumenty elektroniczne w sposób prawnie wiążący, bez konieczności posiadania specjalnych kart czy czytników. To kolejny krok w kierunku cyfryzacji administracji i ułatwienie dla obywateli.

