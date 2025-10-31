Od 1 listopada obowiązek posiadania opon zimowych! Nawet 45 tys. zł kary

Od 1 listopada do 15 kwietnia w Austrii obowiązuje nakaz używania opon zimowych dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.

Brak opon zimowych lub niespełnianie norm dotyczących głębokości bieżnika grozi mandatem od 100 (450 zł) do nawet 10 000 euro (45 tys. zł).

Alternatywą dla opon zimowych są łańcuchy śniegowe, ale tylko w przypadku całkowitego pokrycia jezdni śniegiem lub lodem.

Austria zobowiązuje kierowców do posiadania opon zimowych

Celem nakazu w Austrii jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na drogach w trudnych warunkach atmosferycznych. Dlatego od 1 listopada do 15 kwietnia każdego roku, kierowcy samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony mają obowiązek używania opon zimowych na wszystkich kołach. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, wymóg dotyczy co najmniej jednej osi napędowej.

Jeżeli nie posiadasz opon zimowych, alternatywą mogą być łańcuchy śniegowe. Muszą być one jednak założone na minimum dwa koła napędowe i tylko w sytuacji, gdy jezdnia jest całkowicie pokryta śniegiem lub lodem. Należy pamiętać, że łańcuchy są rozwiązaniem tymczasowym i sprawdzają się głównie na stromych podjazdach lub w bardzo trudnych warunkach.

Wysokie kary za brak opon zimowych

Austriacka policja regularnie prowadzi kontrole stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem ogumienia. Konsekwencje zlekceważenia przepisów mogą być bardzo dotkliwe.

Minimalny mandat za brak opon zimowych wynosi 100 euro (ok. 450 zł).

za brak opon zimowych wynosi 100 euro (ok. 450 zł). W przypadku, gdy brak opon zimowych stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu , kara może wzrosnąć nawet do 10 000 euro (ok. 45 000 zł).

, kara może wzrosnąć nawet do 10 000 euro (ok. 45 000 zł). Policja ma również prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub zakazu dalszej jazdy.

Opony całoroczne są dozwolone, o ile posiadają oznaczenie M+S, lub symbol 3PMSF (trzy górskie szczyty z płatkiem śniegu).

Do tego austriacka policja sprawdza głębokość bieżnika - minimalny wymóg to 4 milimetry dla opon radialnych i 5 milimetrów dla opon diagonalnych.

W których krajach funkcjonuje obowiązek posiadania opon zimowych?

Austria nie jest jedynym krajem w Europie, gdzie obowiązują przepisy dotyczące opon zimowych. Podobne regulacje funkcjonują również w:

Niemczech

Czechach

Słowacji

Słowenii

Warto jednak pamiętać, że przepisy różnią się w poszczególnych w krajach. Na przykład, w Niemczech obowiązek używania opon zimowych zależy od aktualnych warunków na drodze. W Austrii funkcjonuje niezależnie od warunków, a w wyznaczonych terminach.

