Inflacja zaskoczyła wszystkich! PKO BP: czas na cięcie stóp procentowych

Inflacja w październiku 2025 r. zaskoczyła, spadając do 2,8% r/r, poniżej prognoz.

Ceny żywności stabilne, a inflacja bazowa na najniższym poziomie od 2019 r. (ok. 3%).

Mimo systemu kaucyjnego, ceny żywności nie wzrosły, spadek tempa wzrostu cen żywności do 3,4%.

Spadek inflacji zwiększa szanse na obniżkę stóp procentowych przez RPP już w listopadzie.

Inflacja w dół – dane GUS zaskoczyły wszystkich

Z opublikowanego przez GUS szybkiego szacunku wynika, że w październiku 2025 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły jedynie o 2,8 proc. rok do roku. W porównaniu z wrześniem dynamika cen wyniosła zaledwie 0,1 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej było to 2,9 proc.

Ekonomiści PKO BP podkreślają, że „taki wynik był niższy nie tylko od rynkowych prognoz, ale także od prognozy prezesa NBP Adama Glapińskiego, który spodziewał się wzrostu wskaźnika do 3 proc.”.

Ceny żywności i energii – spokój mimo systemu kaucyjnego

Analitycy zauważają, że ceny żywności i napojów w październiku nie wzrosły, co jest nietypowe dla tej pory roku. „Stało się tak pomimo wprowadzenia systemu kaucyjnego, które mogło pośrednio podbijać ceny napojów” – napisano w komentarzu PKO BP.

W efekcie roczne tempo wzrostu cen żywności spadło do 3,4 proc. z 4,2 proc. miesiąc wcześniej. W przeciwnym kierunku działały ceny paliw, które w ciągu miesiąca podniosły się o 1 proc., choć w skali roku nadal były niższe o 1,8 proc.

„Ceny energii w ciągu miesiąca wzrosły o 0,6 proc., najpewniej za sprawą wyższych opłat za ciepło. Ich roczna dynamika wyniosła natomiast 2,6 proc. wobec 2,3 proc. przed miesiącem” – dodali eksperci.

Inflacja bazowa najniższa od 2019 roku

Zdaniem ekonomistów PKO BP, pozytywny wynik to efekt spadku cen w kategoriach bazowych, m.in. leków refundowanych i usług transportowych. „Inflacja po wyłączeniu żywności i energii obniżyła się z 3,2 proc. we wrześniu do ok. 3 proc. w październiku” – czytamy w analizie. To – jak podkreślono – najniższy poziom od listopada 2019 roku i wartość zbliżona do celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.).

Obniżka stóp procentowych coraz bliżej

Eksperci banku oceniają, że trend spadkowy inflacji utrzyma się w kolejnych miesiącach. „Prognozujemy, że w 2026 r. cel NBP na poziomie 2,5 proc. zostanie osiągnięty w sposób trwały” – napisali ekonomiści PKO BP. Ich zdaniem, dane za październik zwiększają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na posiedzeniu RPP w listopadzie. Choć retoryka Rady Polityki Pieniężnej bywa zmienna, analitycy zwracają uwagę, że RPP coraz silniej reaguje na bieżące dane inflacyjne.

