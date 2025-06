Wielkie zmiany w rolnictwie

Od 19 sierpnia zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące acetamiprydu, co wywołuje napięcie i obawy o przyszłość upraw. Zmiany te, wprowadzone na poziomie unijnym, dotyczą jednej z najczęściej stosowanych substancji w ochronie roślin i obejmują aż 38 popularnych produktów rolnych.

Źródłem zmian są nowe dane naukowe przedstawione przez Francję. Na ich podstawie Komisja Europejska zleciła Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ponowną ocenę bezpieczeństwa acetamiprydu, substancji aktywnej obecnej w opryskach na sałatę, pomidory i owoce jagodowe.

EFSA uznała acetamipryd za potencjalnie groźny dla rozwoju układu nerwowego u dzieci, wskazując na jego neurotoksyczność rozwojową. W konsekwencji obniżono dopuszczalne wartości spożycia – zarówno codziennego (ADI), jak i jednorazowego (ARfD).

Krótki czas na dostosowanie

Eksperci krytykują krótki czas na wdrożenie zmian. Zmiany ogłoszono w styczniu, a zaczną obowiązywać od 19 sierpnia 2025 r. Producenci uważają to za niewystarczający okres na dostosowanie się.

Zakaz sprzedaży i brak wsparcia

Od 19 sierpnia produkty przekraczające nowe normy nie będą mogły być sprzedawane na terenie UE. Dotyczy to zarówno świeżych plonów, jak i produktów przetworzonych. Parlamentarzyści zwracają uwagę na brak wsparcia dla producentów, którzy poniosą straty. - "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ograniczyło się do zaleceń dotyczących dostosowania praktyk uprawowych, nie proponując żadnych mechanizmów wsparcia dla producentów i przetwórców, którzy poniosą straty z powodu niesprzedawalnych zapasów" - napisali w interpelacji.

Brakuje nawet oficjalnych szacunków strat i liczby dotkniętych producentów. Skala problemu może być ogromna, ponieważ dotyczy upraw powszechnych w polskim rolnictwie.

Minister Czesław Siekierski tłumaczył, że informacje o zmianach były dostępne wcześniej, m.in. poprzez Platformę Sygnalizacji Agrofagów i system HortiOchrona. "Stanowią one narzędzie wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy przy realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin" – argumentował.

Postulaty branży rolniczej

Rolnicy domagają się wydłużenia okresu przejściowego do co najmniej 24 miesięcy, aby dać czas na dostosowanie się i ograniczyć straty. Na ten moment brakuje jednak decyzji o jakimkolwiek wsparciu finansowym, co stawia rolników w trudnej sytuacji. Nowe regulacje stanowią poważne wyzwanie dla całej branży rolniczej w Polsce i UE.

