Dzietność w Polsce dramatycznie spada – najnowsze dane

Z najnowszych danych serwisu Birth Gauge wynika, że współczynnik dzietności w Polsce może osiągnąć szokująco niski poziom 1,03 w 2025 roku. Oznacza to, że liczba urodzeń w kraju będzie stanowczo niewystarczająca do utrzymania stabilnej populacji.

Ekspert alarmuje: Polska zmierza ku demograficznej katastrofie

"Do zagwarantowania prostej zastępowalności pokoleń współczynnik dzietności powinien mieć poziom 2,1" – podkreśla Mateusz Łakomy, ekspert od demografii i autor książki "Demografia jest przyszłością". Jego zdaniem, tak niski poziom dzietności, jaki prognozowany jest dla Polski, stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości kraju.

Konsekwencje niskiej dzietności dla Polski – co nas czeka?

Niska dzietność to nie tylko problem demograficzny, ale również gospodarczy i społeczny. Zmniejszająca się liczba ludności w wieku produkcyjnym może prowadzić do problemów z finansowaniem systemu emerytalnego, braku rąk do pracy i spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Polska w ogonie Europy – alarmujące porównania

"Już według danych dotyczących 2024 roku Polska była trzecia od końca w grupie państw w OECD, przegrywając w tej niechlubnej kategorii jedynie z Chile i Koreą Południową" – alarmuje "Rzeczpospolita". To pokazuje, jak poważny jest problem niskiej dzietności w Polsce na tle innych krajów rozwiniętych.

Spadająca dzietność w Polsce to poważny problem, który wymaga natychmiastowych działań. Jeśli nie zostaną podjęte skuteczne kroki, Polska może stanąć w obliczu demograficznej katastrofy, która będzie miała negatywne konsekwencje dla przyszłych pokoleń.