ALDI będzie działać dłużej przed świętami. Sklepy będą otwarte do późnych godzin

ALDI będzie dłużej otwarte przed dniami świątecznymi. Klienci zrobią zakupy do 23

Sklepy sieci ALDI w terminach od poniedziałku 16 grudnia do soboty 21 grudnia będą czynne od godziny 6:00 do 22:00, także w niedzielę handlową 22 grudnia. Z racji jednak na wolne dni świąteczne, sklepy będą zamknięte 25 i 26 grudnia (27 i 28 grudnia będą obowiązywały standardowe godziny otwarcia). Z kolei 24 grudnia czas pracy będzie skrócony do godziny 13:30, bo tego wymagają przepisy regulujące pracę w handlu w Wigilię (handel może się odbywać maksymalnie do godziny 14).

W związku z tym, 23 grudnia - dzień przed wigilią - sklepy ALDI będą otwarte od 6 rano do 23:00. Podobnie będzie 30 grudnia, czyli dzień przed Sylwestrem, czy 4 stycznia dzień przed długim weekendem wynikającym ze Święta Trzech Króli (które wypada w 2025 roku 6 stycznia).

Wydłużone godziny pracy sklepów ALDI mają dotyczyć wszystkich sklepów sieci, z wyjątkami np. galerii handlowych, które mają własne godziny otwarcia. Godziny otwarcia interesującego nas sklepu możemy sprawdzić na stronie internetowej sieci.

ALDI prowadzi świąteczną zbiórkę dla potrzebujących

ALDI podaje także, że w tygodniu przed świętami do 24 grudnia będzie prowadzić zbiórkę darów dla potrzebujących. Klienci mogą umieścić wszelkiego rodzaju produkty (zalecane są te o długiej dacie ważności) w specjalnie wyznaczonych kosach przy kasach. Produkty ze zbiórki mają zostać przekazane do wybranych oddziałów Caritas Polska.

- Wspólnie z Caritas prowadzimy zbiórkę w okresie przedświątecznym, ponieważ wówczas nasze sklepy są dłużej czynne, a zakupy robi najwięcej klientów. Same dary chcemy natomiast przekazać w styczniu, zapewniając tym samym wsparcie na zimowe miesiące. To szczególnie trudny czas, gdy pomoc nie jest już tak duża jak w okresie świąt, dlatego zachęcamy naszych klientów i pracowników do okazania wsparcia tym, którzy szczególnie tego potrzebują. Nawet drobny gest i najmniejsze zakupy mają tutaj ogromne znaczenie – mówi Agata Biernacka, kierownik Działu Komunikacji ALDI Polska.