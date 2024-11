Dzień wolny w Wigilię. Jak nie politycy, to pracodawca. Kto może go przyznać?

Praca w Wigilię

Projekt ustawy wprowadzającej kolejny dzień wolny od pracy jest procedowany. Pomimo intensywnych pracy raczej jest mało prawdopodobne, by regulacje te obowiązywały jeszcze w tym roku. A jeśli nawet tak się stanie, to firmy będą miały bardzo mało czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Na alarm bije szczególnie branża handlowa, twierdząc, że okres okołoświąteczny jest dla niej najważniejszym okresem w roku i nie może nagle niemal z dnia na dzień zmieniać grafików pracy, planów dostaw itp. A jeśli rządzącym udałoby się jednak zakończyć procedowanie w jak najkrótszym możliwym czasie, to właśnie do takiej sytuacji by doszło.

Ale nie dla wszystkich branż, firm, okres okołoświąteczny jest kluczowy i właśnie w Wigilię jest sporo klientów. W wielu urzędach, spółdzielniach, przedsiębiorstwach praca w Wigilię i tak jest fikcją. Pracownicy tylko patrzą, by szybciej wyjść do domu, a często i sam pracodawca podejmuje taką decyzję, by skrócić ten dzień pracy. Jednak może taką decyzję podjąć wcześniej. Jak podaje "Rzeczpospolita" nawet jeżeli nowe przepisy nie wejdą w życie w tym roku (lub w ogóle nie zostaną uchwalone) pracodawca może zdecydować się na przyznanie dodatkowego wolnego od pracy w Wigilię, co jest korzystnym rozwiązaniem dla pracowników i nie podlega szczególnym ograniczeniom. Prawniczka cytowana przez dziennika podkreśla jednak, by przyznanie takiego dnia nie wpływało na obniżenie wynagrodzenia. Tego rodzaju przywilej nie zmienia ani wymiaru czasu pracy, ani przysługującego pracownikowi urlopu.

Wolna Wigilia. Decyzja pracodawcy

Ekspertka cytowana przez "Rzeczpospolitą" zwraca też uwagę na to, że istnieje możliwość ustalenia Wigilii jako dnia wolnego od pracy z koniecznością jego odpracowania w innym terminie, ponieważ to pracodawca decyduje o rozkładzie czasu pracy. Jednak takie zmiany w harmonogramie pracy firmy również powinny być ustalone z wyprzedzeniem minimum siedmiodniowym. Warto jednocześnie sprawdzić, czy wewnętrzne regulacje pracodawcy, takie jak regulamin pracy, przewidują szczególne zasady dotyczące zmiany harmonogramu. Trzeba też pamięta o tym, by odpracowanie dnia wolnego nastąpiło w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym zostało ono udzielone.