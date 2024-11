Wigilia wolna od pracy i zakazem handlu już w 2024 roku! Polacy już zdecydowali

Ważne informacja dla emerytów z KRUS! To ułatwi otrzymanie pieniędzy

Czy jeszcze w tym roku Wigilia będzie ustawowo dniem wolnym od pracy?

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, że 67,5 proc. ankietowanych stwierdziło, że popiera ten postulat. W tym 35,4 proc. „zdecydowanie” i 32,1 proc. „raczej”. Przeciwników tego pomysłu jest mniej: 16,9 proc. twierdzi, że „raczej” nie powinien być wcielony w życie, 10,2 proc. – że zdecydowanie nie powinien stać się rzeczywistością.

– Pomysły zamiany Wigilii na inny dzień wolny od pracy są nie do zaakceptowania. Lewica chce oddać Polakom wolną Wigilię. Jeśli jakieś inne ugrupowanie chce Polakom coś zabrać, musi złożyć własny projekt i znaleźć dla niego większość. Lewica takiego pomysłu nie poprze. Polacy zasłużyli na czas wolny z rodzinami. I to najlepiej już w tym roku – mówi autorka projektu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, w wywiadzie dla "Faktu" zasugerowała, że Wigilia mogłaby stać się dniem wolnym od pracy, zastępując Święto Trzech Króli lub 1 maja.

Los ustawy i termin jej ewentualnego wejścia w życie nie został jeszcze definitywnie przesądzony. Stosowny projekt nie znalazł się na razie w pracach Sejmu (19 - 22 listopada).

Posłowie chcą, ale nie wiadomo czy zdążą

Marszałek Szymon Hołownia uważa, że szansa na to, by tegoroczna Wigilia była dniem wolnym, jest "umiarkowana". Argumentował, że projekt wprowadzający 24 grudnia dzień wolny od pracy wpłynął "dość późno" i jeśli ma nie być "procedowany na rympał", to musi przejść przed sejmowe komisje.

Posłowie PiS zapowiedzieli, że będą zwracać się do szefów sejmowych komisji o jak najszybsze zajęcie się projektem o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy. "Dajmy Polakom wolną Wigilię już w tym roku" - apelował poseł PiS Paweł Jabłoński.

"Jako PiS będziemy głosowali za tą ustawą razem z Lewicą" - zapowiedział. Wyraził jednocześnie nadzieje, że przynajmniej części posłów Konfederacji również poprze tę propozycję.

"Apelujemy do wszystkich polityków ze wszystkich opcji: zagłosujmy za tym wszyscy, dajmy Polakom wolną Wigilię już w tym roku" - wzywał.

Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska przekonywała w czasie konferencji, że analizy mówiące, iż ustanowienie Wigilii dniem wolnym spowodują ubytek środków finansowych w budżecie są błędne. "Te środki finansowe i tak będą wpływały do budżetu tylko innego dnia" - mówiła.

Obecnie 11 państw w Europie już ma wolne w Wigilię. W sondażach prowadzonych w Polsce większość ankietowanych chce, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy. Jaki może być koszt wolnej Wigilii? Szacuje się, że 5-6 mld zł - taki może być koszt wprowadzenia w kalendarzu kolejnego dnia wolnego od pracy.