Nowe promocje w Aldi

Aldi, znany z dbałości o portfele swoich klientów, startuje z akcją, która z pewnością ucieszy wielu Polaków. Już od poniedziałku, 28 lipca, aż do soboty, 2 sierpnia, w sklepach sieci trwa Tydzień Mega Oszczędności. To wyjątkowa okazja, by zaopatrzyć się w ulubione produkty w znacznie niższych, promocyjnych cenach.

- "To nie tylko kolejny tydzień promocyjny w naszej sieci, to realna pomoc w codziennych wydatkach. Klienci Aldi mogą w jednym miejscu skompletować pełen koszyk zakupowy – od warzyw i owoców, przez mięso, nabiał, kawę, aż po środki czystości – i wyjść z niego z realną oszczędnością. I to wszystko bez kompromisów jakościowych" – podkreśla Luiza Urbańska, Młodszy Manager ds. Komunikacji i PR w Aldi Polska.

Mega rabaty w Aldi – co kupisz taniej?

W Tygodniu Mega Oszczędności Aldi przygotował rabaty na kluczowe produkty z różnych kategorii:

* Sezonowe warzywa – oszczędź nawet do 52% na młodej marchwi, pomidorach malinowych i fasolce szparagowej.

* Świeże owoce – borówki, winogrona i arbuzy kupisz do 50% taniej.

* Świeże mięso i produkty mięsne – aż do 66% rabatu na mięso mielone, polędwiczki z kurczaka, kiełbasy i frankfurterki.

* Wędliny i wyroby garmażeryjne – szynka eksportowa i kabanosy w cenach niższych nawet o 62%.

* Nabiał i produkty mleczne – jogurty, sery i desery mleczne przecenione nawet o 66%.

* Kawa – druga sztuka Jacobs Crema aż 70% taniej, co jest odpowiedzią na rosnące ceny kawy na rynku.

* Masło Łaciate – od 31 lipca do 2 sierpnia w promocji 2+1 gratis w cenie 5,99 zł/szt. – Aldi reaguje na gwałtowny wzrost cen masła.

* Chemia domowa – rabaty sięgają nawet 80%, obejmując m.in. ręczniki papierowe, płyny do mycia naczyń, żele do WC i kapsułki do prania.

Aldi odpowiada na potrzeby klientów

W lipcu 2025 roku widać dalszy wzrost cen podstawowych produktów, takich jak mięso, kawa, nabiał i masło. Aldi, stawiając na pierwszym miejscu klienta, oferuje produkty marek własnych i znanych brandów w konkurencyjnych cenach. Tydzień Mega Oszczędności to akcja dostępna we wszystkich sklepach Aldi w Polsce. Aldi w Polsce ma ponad 370 sklepów i zatrudnia ponad 4800 pracowników.

