i Autor: Shutterstock

Prawo dla każdego

Alimenty dla rodziców. Kiedy dorosłe dziecko powinno je płacić? Co zwalnia z płacenia alimentów?

Gdy myślimy o alimentach, zazwyczaj mamy na myśli świadczenia płacone przez rodziców na rzecz małoletnich dzieci. Jednak prawo rodzinne przewiduje również sytuacje odwrotne – kiedy to dorosłe, usamodzielnione dzieci zobowiązane są do finansowego wspierania swoich rodziców. Szczególnie istotne staje się to w przypadku emerytów, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Kiedy zatem dorosłe dziecko powinno płacić alimenty swojemu rodzicowi będącemu na emeryturze? Co zwalnia z płacenia alimentów na rodziców?