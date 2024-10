Alkohol w ofercie Allegro! Sprzedaż już ruszyła. Jak weryfikują wiek?

Alkohol na Allegro

Allegro rusza ze sprzedażą alkoholu. Jak podała platforma w komunikacie prasowym: - "od 21 października wybrani sprzedający udostępnią swój asortyment w tej kategorii. Tylko osoby pełnoletnie będą miały dostęp do oferty i możliwość zakupu". Allegro twierdzi, że takie są oczekiwania klientów.

W ramach programu pilotażowego Allegro udostępni platformę i narzędzia sprzedającym, którzy zostali wybrani w oparciu "o obiektywne kryteria", a także mają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży online. Ma to zapewnić bezpieczną sprzedaż. Allegro podkreśla, że wprowadziło liczne technologie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zakupów, jak i dostaw.

W ofercie Allegro pojawią alkohole wysokoprocentowe i marki premium. W dłuższej perspektywie firma będzie chciała rozszerzyć asortyment o marki niszowe i lokalne produkty.

Jak kupić alkohol na Allegro?

Platforma wdrożyła szereg rozwiązań technologicznych, by zapewnić bezpieczeństwo zakupów i dostaw oraz ograniczyć widoczność produktów osobom niepełnoletnim. Chcąc zobaczyć ofertę produktów alkoholowych, klienci za każdym razem będą musieli przejść przez kilka zabezpieczeń. Dostęp do alkoholi będzie możliwy wyłącznie po zalogowaniu i zablokowany dla kont junior. Wymagane będzie potwierdzenie wieku oraz zaakceptowanie warunków regulaminu w tej kategorii.

Dodatkowo, po kilkunastu minutach braku aktywności w przeglądarce oferta alkoholi zostanie zasłonięta, a klient zobaczy ponowną prośbę o potwierdzenie wieku.

Alkohol z Allegro. Dostawa do domu

Zamawiając alkohol, klienci mogą wybrać odbiór osobisty w punkcie sprzedaży danego sklepu lub specjalną dostawę do rąk własnych przez firmę kurierską. Specjalny proces dostawy oznacza, że kurier będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości, wieku, trzeźwości odbiorcy oraz sprawdzenia specjalnego kodu PIN, a następnie potwierdzenia wykonania pełnej weryfikacji, którą otrzyma również sprzedawca. Nocne dostawy bądź odbiór w automatach paczkowych nie będą możliwe dla oferty napojów alkoholowych - dostawy odbywać się będą w standardowych godzinach pracy kurierów, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00 i w soboty do godziny 13.00.

